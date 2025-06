Moers: Relegation auf Kreisebene startet mit Verspätung

Der 1. FC Lintfort II muss noch in die Relegation. – Foto: Sina von Scheidt

Concordia Rheinberg bleibt die Abstiegsrelegation in der Kreisliga A erspart. Durch den Rückzug des SV Haesen-Hochheide, begründet durch viele Abgänge und einen anvisierten Neustart in der B-Liga, schaffte es das Team von Trainer Manfred Wranik nach einer enttäuschenden Spielzeit noch vor der 1:5-Schlappe am letzten Spieltag beim SV Schwafheim ans rettende Ufer.

„Wir haben uns die Entscheidung nicht leicht gemacht. Aber nach dem Ärger der vergangenen Wochen und den vielen Strafen, die wir bezahlen mussten, wollen wir unseren Ruf wieder verbessern“, sagte der SVHH-Vorsitzende Peter Drzewiecki im Gespräch mit der NRZ. Der eigentlich schon abgestiegene FC Rumeln-Kaldenhausen darf somit auf den Klassenerhalt hoffen. Der Aufsteiger aus Duisburg rutschte auf den letzten Metern noch in die Relegationsrunde. In der B-Liga, Gruppe 2, sicherte sich der Tabellenzweite TuS Borth das Ticket für die Aufstiegsrunde.

Entscheidungsspiele starten Mittwoch Der dritte Klub muss noch ermittelt werden. Der GSV Moers II und der 1. FC Lintfort II schlossen in der Gruppe 1 punktgleich mit 61 Zählern ab. Am kommenden Mittwoch und Pfingstsonntag, 8. Juni, kommt es, zunächst in Lintfort und dann in Moers, zu zwei Entscheidungsspielen. Erst danach kann die eigentliche Dreier-Runde um den letzten verbliebenen A-Liga-Platz beginnen. Gespielt wird dann am 11. Juni (die beiden B-Ligisten treffen dann zunächst aufeinander), 15. und 18. Juni im gewohnten Modus Jeder-gegen-Jeden.