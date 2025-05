Moers mit Heimdreier gegen Klosterhardt, Abstiegs-Endspiel am Sonntag

33 der 34 Saison-Spieltags sind bereits absolviert, in dieser Woche steht nun das Saisonfinale der Landesliga, Gruppe 2 an. Während im Aufstiegskampf bereits alle Entscheidungen gefallen sind, kommt es im Tabellenkeller zum großen Showdown: Aufsteiger FC Blau-Gelb Überruhr gastiert beim direkten Konkurrenten FC Kray, der mit einzig einem Zähler Vorsprung den ersten Nicht-Abstiegsplatz belegt. Der Verlierer dieses Duells muss neben den bereits feststehenden Absteigern Sportfreunde 97/30 Lowick, DJK Arminia Klosterhardt und der SpVgg Steele den Gang in die Bezirksliga antreten. Schon am Mittwochabend setzte sich Aufsteiger GSV Moers gegen Absteiger DJK Arminia Klosterhardt durch und springt vorübergehen auf Tabellenrang neun.