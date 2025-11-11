Moers: Fußball-Veteranen tauschen nostalgische Erinnerungen aus Fußball-Veteranen aus dem alten Fußballkreis 7 Moers treffen sich jedes Jahr wieder. Dieses Mal war Viktoria Birten der Gastgeber. Die langjährigen Fußballer lachten, sangen und knobelten zusammen.

In Xanten haben sich Fußball-Veteranen aus dem alten Fußballkreis 7 Moers getroffen und über alte Zeiten gesprochen. Rund 40 langjährige Fußballspieler aus verschiedenen Vereinen waren dafür in die Gaststätte „Urlaubsjuwel“ (früher: Zum Amphitheater) in Birten gekommen. Gastgeber war dieses Mal der SV Viktoria Birten.

Das Veteranentreffen wurde zum 29. Mal veranstaltet. Die Teilnehmer kamen zum Beispiel vom TuS Borth, SV Büderich, SV Ginderich, von Borussia Veen, vom TuS Xanten, vom SV Menzelen und von Viktoria Birten.

Obmann Helmut Reis hatte zusammen mit seinem Helferteam – es bestand aus Ernst Bradtke, Willi Keisers und dem Ehrenbeauftragten des Sportvereins, Stefan Decken – ein buntes Programm zusammengestellt. Die Tanzhasen traten auf, es handelt sich um eine Tanzgruppe der Viktoria Birten.

Die Fußballer haben früher jahrelang miteinander oder gegeneinander gespielt. Das Veteranentreffen ermöglicht es, dass sie weiter in Kontakt bleiben können. 2026 ist das 30. Treffen vorgesehen, dann in Borth.

Die Teilnehmer konnten knobeln – „früher wurde Knobeln gern in der dritten Halbzeit gespielt“, hieß es. Es gab eine Verlosung, es wurden Lieder gesungen. Zum Abschluss spielte das Bundesschützen- und Landestambourkorps Birten.

Anekdoten beim Wiedersehen

„Hier trifft man alte Kollegen, die man sonst nicht wiedersieht, das ist eine feine Sache“, sagte Ernst Bradtke aus Birten über das Veteranentreffen. Früher hätten sie jahrelang zusammengespielt, aber danach sich aus den Augen verloren.

Durch das jährliche Veteranentreffen bliebe der Kontakt erhalten. Man erzähle sich „das eine oder andere Anekdötchen“, sagte der langjährige Spieler der Viktoria Birten. „Das ist immer lustig.“