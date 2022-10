Moers: Bezirksliga-Aufsteiger kämpfen gegen den Heimfluch Bezirksliga: Am Sonntag steht das Duell des FC Neukirchen-Vluyn gegen den GSV Moers im Fokus. Der VfL Repelen erwartet den Spitzenreiter. Der TuS Xanten und SV Budberg wollen den Nimbus der Unschlagbarkeit wahren.

Tim Beerenberg wird nach der glatten Roten Karte in Folge eines groben Foulspiels in der Schlussminute in Twisteden bestimmt nicht nur für ein Spiel gesperrt werden. Der Kapitän des SV Budberg ist nicht der einzige Bezirksliga-Fußballer, der am Sonntag im Heimspiel gegen den 1. FC Kleve II (15 Uhr) nicht mit dabei sein wird. Neben Beerenberg fehlt auch Emir Demiri. „Ansonsten schöpfen wir aus dem Vollen“, sagt Tim Wilke, der auf eine positive Trainingswoche zurückblicken kann. „Man merkt den Jungs den guten Flow in jeder Einheit an. Wir wollen gerne ungeschlagen bleiben und erwarten mit Kleve einen Gegner, der uns in den in letzten Jahren nie besonders gut gelegen hatte“, so der Coach. Das letzte Duell am letzten Spieltag der Vorsaison endete 3:1 für die Klever, die sich tabellarisch im unteren Mittelfeld wiederfinden.

Auch der TuS Xanten möchte seine „Ungeschlagen-Serie“ in der Bezirksliga am Sonntag ab 15 Uhr im Heimspiel gegen den TSV Weeze fortsetzen. Johannes Bothen weiß um die Personalprobleme beim Gegner. „Sie werden trotzdem um jeden Meter fighten. Gegen Weeze haben wir in der Vergangenheit nie so gut ausgehen“, sagt der Trainer, dessen Team sich vor zwei Wochen in Homberg gegen einen Abstiegskandidaten bereits extrem schwer getan hatte. Mit Norwin Meyer kehrte ein wichtiger Spieler ins Training zurück, der letzte Belastungscheck muss noch abgewartet werden. Ein Fragezeichen steht noch hinter den Einsätzen des zuletzt krankheitsbedingt angeschlagenen Jonas Vengels und Luca Binias, der im Tönisberg-Spiel umknickt war. Lukas Vengels befindet sich im Aufbautraining, ist aber noch keine Option für die Weeze-Partie.

Zeitgleich empfängt der bisher beste Aufsteiger FC Neukirchen-Vluyn den Tabellenzweiten GSV Moers. „Wir freuen uns auf ein Spiel gegen eine sehr gute Mannschaft und einen der Aufstiegsfavoriten“, sagt FCNV-Trainer Anel Pedljic, der mit dem Aufsteiger trotz eines bisher starken fünften Platzes in Heimspielen noch sieglos ist. Doch er sagt: „Wenn man den Heimfluch endlich beenden will, dann gerne gegen so einen Gegner. Und uns liegen solche Mannschaften eher, die selbst auch mitspielen wollen, und sich nicht nur zurückziehen und ausschließlich auf Konter lauern. Aber natürlich ist der GSV der Favorit.“

Verzichten muss Pedljic weiter auf die verletzten Daniel Minhorst und Arjeton Krasniqi. Hinter dem Einsatz von Enes Celik steht noch ein Fragezeichen. Dafür steht Kevin Matinu wieder zur Verfügung. Beim GSV wird Hendrik Rouland verletzt fehlen, Torwart Dominik Weigl ist krankheitsbedingt noch fraglich.

In jedem Fall plant Dirk Warmann aber auch darüber hinaus Veränderungen: „Ich werde definitiv rotieren. Wir haben einen breiten Kader, wir müssen gucken, dass wir die Belastung verteilen. Wir werden auch mal anderen Spielern eine Chance geben.“ Für die Moerser ist es nach dem 4:1-Sieg gegen Repelen zuletzt das nächste Derby. Sportlich schätzt Trainer Warmann beide Partien ähnlich ein: „Es gibt Parallelen zu Repelen. Auch Neukirchen-Vluyn ist nicht so leicht einzuschätzen. Sie sind auf jeden Fall offensiv richtig gut besetzt. Und ich glaube, sie wollen unbedingt den ersten Heimsieg.“ Insofern erwartet Warmann ein schweres Spiel, hat aber auch schon einen Plan: „Das ist keine Laufkundschaft und wird eine anspruchsvolle Aufgabe für uns sein. Wir müssen defensiv sehr konzentriert spielen und nach vorne geradlinig sein.“

Um 15.30 Uhr hat der VfL Repelen Tabellenführer Viktoria Goch zu Gast. „Wir haben nichts zu verlieren“, sagt Trainer Andreas Weinand und erklärt: „Bisher hat es niemand geschafft, gegen Goch einen Punkt zu holen. Insofern sind wir nicht in der Bringschuld und können befreit aufspielen.“ Im Vergleich zur Vorwoche werden beim VfL allerdings Izzettin Kuci, Sadin Hodzic und Amar Pilavdzic krank fehlen. Dennoch ist Weinand guter Dinge: „Ich bin optimistisch, dass wir uns teuer verkaufen.“ Der VfB Homberg II möchte ab 15.30 Uhr gegen die DJK Twisteden an das letzte Spiel anknüpfen. Der 2:1-Erfolg in Weeze war für den Tabellenletzten immerhin der erste Saisonsieg.

Zwölfter Spieltag Der VfL Repelen tritt bereits am Samstag ab 17 Uhr beim SV Rindern vor den Ball. Zum Moerser Kreis-Derby mit Spitzenspiel-Charakter kommt’s am Sonntag ab 15.30 Uhr, wenn der GSV den SV Budberg empfängt.