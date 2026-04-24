Moers: Anstoßzeiten der Kreispokal-Endspiele stehen fest An Christi Himmelfahrt ist der 1. FC Lintfort Gastgeber der Moerser Kreispokal-Endspiele. Alle Vorjahressieger haben den Finaleinzug verpasst. Das sind die Anstoßzeiten. Wie’s in der nächsten Saison weitergeht. von René Putjus · Heute, 16:00 Uhr · 0 Leser

Der TuS Xanten steht nach dem Halbfinalsieg gegen Scherpenberg im Moerser Pokalfinale. – Foto: Sven Hanisch

Sechs Mannschaften werden an Christi Himmelfahrt, 14. Mai, beim 1. FC Lintfort um die Moerser Kreispokale spielen. Jetzt hat der Moerser Kreis-Fußballausschuss um Peter Hanisch die Anstoßzeiten der Endspiele festgelegt. Im kommenden Jahr wird der Pokalfinal-Spieltag nicht am Vatertag stattfinden.

Ü32-Teams machen den Anfang Los geht’s am 14. Mai mit einer Partie, in der es nicht um eine Trophäe geht. Die Ü32-Teams vom Rumelner TV (Vorjahressieger) und Viktoria Alpen spielen den dritten Platz in ihrem Wettbewerb aus. Der Gewinner qualifiziert sich für den Niederrheinpokal 2026/27. Anstoß ist um 11.30 Uhr. Um 13 Uhr beginnt das Finale der Alt-Herren-Fußballer mit dem SSV Lüttingen sowie FC Neukirchen-Vluyn. Weiter geht’s um 14.45 Uhr mit der Begegnung der Frauen-Mannschaften des SV Budberg und FC Neukirchen-Vluyn. 2025 hatte sich der GSV Moers durchgesetzt. Auch bei den Männern wird’s einen anderen Kreis-Pokalsieger geben, weil der SV Budberg den Finaleinzug verpasste. Ab 17 Uhr stehen sich der Büdericher SV und TuS Xanten gegenüber.