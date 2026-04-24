Moers: Anstoßzeiten der Kreispokal-Endspiele stehen fest

Sechs Mannschaften werden an Christi Himmelfahrt, 14. Mai, beim 1. FC Lintfort um die Moerser Kreispokale spielen. Jetzt hat der Moerser Kreis-Fußballausschuss um Peter Hanisch die Anstoßzeiten der Endspiele festgelegt. Im kommenden Jahr wird der Pokalfinal-Spieltag nicht am Vatertag stattfinden.
Los geht’s am 14. Mai mit einer Partie, in der es nicht um eine Trophäe geht. Die Ü32-Teams vom Rumelner TV (Vorjahressieger) und Viktoria Alpen spielen den dritten Platz in ihrem Wettbewerb aus. Der Gewinner qualifiziert sich für den Niederrheinpokal 2026/27. Anstoß ist um 11.30 Uhr. Um 13 Uhr beginnt das Finale der Alt-Herren-Fußballer mit dem SSV Lüttingen sowie FC Neukirchen-Vluyn.
Weiter geht’s um 14.45 Uhr mit der Begegnung der Frauen-Mannschaften des SV Budberg und FC Neukirchen-Vluyn. 2025 hatte sich der GSV Moers durchgesetzt. Auch bei den Männern wird’s einen anderen Kreis-Pokalsieger geben, weil der SV Budberg den Finaleinzug verpasste. Ab 17 Uhr stehen sich der Büdericher SV und TuS Xanten gegenüber.
In der nächsten Saison wird’s dann bei den Männern zwei Pokal-Wettbewerbe im Fußball-Kreis Moers geben. So spielen dann erstmals auch Reserve-Mannschaften um eine eigene Trophäe. Die Durchführungsbestimmungen sind noch nicht festgelegt. Dazu wird’s zwei Infoveranstaltungen mit dem Kreis-Fußballausschuss geben: am 27. April beim FC Neukirchen-Vluyn und am 4. Mai beim TuS Borth (jeweils ab 19 Uhr).
Die Endspiele werden in 2027 übrigens am Pfingstmontag, 17. Mai, ausgetragen, wie Hanisch auf Nachfrage mitteilte. Er gab zudem bekannt, dass die Auftaktrunde der beiden Wettbewerbe erst nach dem ersten Spieltag der Kreisligen ausgetragen werde. Die Meisterschaftssaison startet am letzten August-Wochenende.