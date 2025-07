Mörlenbach: Gelassen in die neue Runde

Mörlenbach. Der Klassenerhalt war wenige Spieltage vor Saisonende der Spielzeit 2024/25 beim SV/BSC Mörlenbach in der A-Liga nur noch theoretisch gefährdet. Am Ende reichte es zu Platz zwölf mit neun Punkten Vorsprung vor dem ersten Nichtabstiegsplatz. Das ist unter den gegebenen Voraussetzungen schon als Erfolg für Trainer Thorsten Bartmann und seine verbliebenen Jungs zu werten.

Anspruch und Wirklichkeit: „Beides lag am Ende doch weit bei uns auseinander“, sagt Bartmann dazu: „Wir wollten schon früh den Klassenerhalt klar machen und einen einstelligen Tabellenplatz erreichen.“ Verletzungen von Leistungsträgern warfen den SV/BSC während der Saison immer wieder zurück. Während der Spielzeit, im September 2024, musste der erfahrene Co-Trainer Thorsten Bartmann (50) für Spielertrainer Riza Aydogan einspringen, der auch immer für einige Tore gut war. Jetzt verlässt auch noch Torjäger David Knapp den Verein. Die Prämisse für Bartmann heißt deshalb: „Das Toreschießen muss neu erlernt werden.“

Was war gut? Der Einsatz der Spieler bei der Trainingsbeteiligung und in den Spielen selbst. „Das war super“, lobt Bartmann. Jeder habe die schwierige Situation angenommen, und mancher habe auch gelernt, mit dem negativen Stress umzugehen.

Was geht besser? „Wir müssen auf jeden Fall im Abschluss besser werden. Wir hatten die fünftbeste Abwehr, aber mit nur 47 Toren neben dem ISC und Lampertheim den schlechtesten Sturm. Also müssen wir am Toreschießen arbeiten“, weiß Bartmann, wo der Hebel anzusetzen ist