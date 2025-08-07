Mörlenbach: Co-Trainer-Trio vertritt Thorsten Bartmann

Die drei Co-Trainer des SV/BSC Mörlenbach müssen nämlich ihren Chef Thorsten Bartmann vertreten, der in Kroatien in Urlaub weilt. Der beobachtet von der Ferne aus, wie sein Verein in dieses „Lotterie-Spiel“ geht. „Es ist immer schwer zu sagen, wie weit wir sind und wie weit der Gegner ist“, tut sich Bartmann schwer, eine Prognose für diese Partie abzugeben. Ungeachtet dessen haben die Mörlenbacher im „Spiel auf Augenhöhe“ einen Plan fest in der Tasche. „Wir wollen unseren offensiven Weg aus der Vorsaison weiter verfolgen.“, sagt Bartmann.

Wenn die beiden A-Ligisten TSV Aschbach und SV Affolterbach am Freitag um 20 Uhr aufeinandertreffen, geht es auch um die Vormachtstellung im Norden der Großgemeinde Wald-Michelbach. Für TSV-Trainer Thomas Baucsek kommt dabei nur ein Heimsieg infrage. Den Affolterbachern hätte er dabei gewünscht, dass sie ihre drei Punkte gegen den VfR Fehlheim II auf sportlichem Wege errungen hätten und nicht aufgrund der Tatsache, dass der Gegner wegen Spielermangels die Begegnung absagen musste. „Die sind jetzt noch nicht im Rhythmus. Wir aber haben beim 0:0 in Trösel gezeigt, dass wir stabil stehen und unsere gute Vorbereitung nicht umsonst war“, sagt Baucsek. In Erinnerung geblieben ist den Aschbachern, dass sie die Affolterbacher auch Ende Mai besuchten und ihnen unter die Nase rieben, dass sie es waren, die aufgestiegen sind und nicht die Aschbacher. „Damit können wir leben, aber nun wollen wir auch das Spiel für uns entscheiden“, hat Baucsek einen klaren Plan.