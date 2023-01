Mörfelder Teams überzeugen bei SKV-Hallenturnier Gastgeber SKV Mörfelden wird Vierter, die Kickers unterliegen im Finale dem SV Traisa mit 2:5 +++ Erstmals im Futsal-Modus ausgetragen

Mörfelden-Walldorf. Mit dem SV Traisa hat das Futsal-Turnier der SKV Mörfelden einen verdienten Sieger gefunden. Die Kicker aus dem Landkreis Darmstadt-Dieburg besiegten in einem packenden Finale Kickers Mörfelden am Ende klar mit 5:2 und durften sich über den Gesamtsieg in der Sporthalle der Bertha-von-Suttner-Schule freuen.

Spannende Spiele sahen die Zuschauer. In der Vorrunde überraschte die SKV Mörfelden II den späteren Turniersieger aus Traisa, als sie dem Favoriten ein 2:2 abtrotzte. Ein 0:1 im Derby gegen Kickers Mörfelden sorgte aber dafür, dass die zweite Mannschaft der Gastgeber am Ende nur um Platz sieben spielen durfte und dort gegen Bockenheim gewann. Erfolgreicher war die erste Mannschaft der SKV, die sich für das Halbfinale qualifizierte und Traisa dort knapp mit 0:1 unterlag.

„Wir sind froh, dass wir wieder in der Halle spielen können. In den Pandemie-Jahren haben wir auf die Austragung verzichtet. Als wir nun das Turnier wieder ausgeschrieben haben, war das Teilnehmerfeld schnell voll“, so Cezanne weiter. Dabei entschied sich der Verein bewusst für ein kompaktes Turnier, um dieses an einem langen Nachmittag austragen zu können. Dass nicht mehr Teilnehmer aus dem Fußballkreis Groß-Gerau kamen als nur die beiden Mörfelder Vereine, war letzten Endes Zufall. „Wir haben viele Vereine angeschrieben. Sie haben sich als erstes verbindlich angemeldet“, so der Abteilungsleiter weiter.

Das zweite Halbfinale entschieden die Kickers Mörfelden mit 1:0 gegen die TSG 1846 Darmstadt für sich und trafen damit im Finale auf Traisa. Ging die Partie zum Abschluss der Vorrunde noch mit 2:0 an Traisa, endete das Finale nun mit 5:2. Dritter wurde dank eines 4:1-Erfolgs im Platzierungsspiel die TSG 1846 Darmstadt vor der SKV Mörfelden. Als Torschützenkönig wurde der Darmstädter Maow Faysal mit sieben Treffern ausgezeichnet.