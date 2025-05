„Mönsters macht’s! Neuenkirchen siegt bei Wind, Tränen und Wetter-Mix“

NIEDERLANGEN – Sonntagmorgen, 11 Uhr: Während andernorts der Kaffee duftet und das Frühstücksei pellt, rollt in Niederlangen der Ball. SG Neulangen/Langen empfängt die Damen vom SV Eintracht Neuenkirchen – sportlich zwar ohne große Folgen, aber mit viel Herz und noch mehr Emotionen.

Schiedsrichter Sebastian Reckmann pfeift pünktlich an – das Wetter zeigt sich von seiner launischen April-Seite: Mal Sonne, mal Niesel, mal Wind. Auf dem Platz geht’s gleich ordentlich zur Sache. Beide Teams zeigen sich spielfreudig, suchen mutig den Weg nach vorne, beißen sich aber oft an den Abwehrreihen oder den gut aufgelegten Torfrauen die Zähne aus. Die erste Halbzeit? Chancenreich, fair und torlos. Während Neulangen sich in die Kabine verzieht, bleibt Neuenkirchen zur Halbzeit auf dem Platz. Taktik? Teamgeist? Oder einfach frische Luft tanken?

Nach dem Seitenwechsel bleibt’s spannend mit schönen Ballstaffetten und Torchancen auf beiden Seiten. In der 71. Minute dann der Moment des Spiels: Mabelle Mönsters fasst sich ein Herz, zieht aus der Distanz ab und trifft! 1:0 für Neuenkirchen! Jubel bei der Eintracht, Frust bei der SG, die in der Schlussphase noch einmal alles nach vorne wirft.