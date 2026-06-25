Mönchröden vermeldet Transfers: Fünf gehen – jetzt kommen Talente

Verstärkung für die Innenverteidigung: Lenny Brückner kommt vom FC Coburg. – Foto: TSV Mönchröden

Personelle Veränderungen beim TSV Mönchröden: Fünf Spieler haben den Verein im Sommer verlassen. Nun meldet der Landesligist die nächsten Transfers.

Florian Biemann, Timo Salaske, Pascal Lauer, Tim Holzheid und Fridolin Engel verabschieden sich vom TSV. Der Verein bedauert die Abgänge. „Mit ihnen verlieren wir nicht nur sportliche Qualität auf dem Platz, sondern auch charakterlich richtig gute Typen. Jeder Einzelne von ihnen wird uns menschlich wie fußballerisch extrem fehlen", teilt der Verein auf Social Media mit. "Für eure Zukunft wünschen wir euch sportlich wie persönlich nur das Beste."

Junges Trio verstärkt Landesliga-Kader des TSV Mönchröden

Im Gegenzug vermeldete der Verein die Zugänge von drei Talenten: Neu im Team ist Lenny Brückner. Der 20-jährige Innenverteidiger kommt vom FC Coburg II und wird als "zweikampfstark und robust" vorgestellt. Seine Jugend verbrachte er im Nachwuchsleistungszentrum in Coburg. Zuletzt war er Stammspieler in der Bezirksliga-Mannschaft.

Für die Außenbahn kommt Luis Geißel aus der U19 des TSV Großbardorf. Nach einem auskurierten Kreuzbandriss will er nun im Herrenbereich Fuß fassen und Spielzeit sammeln. Beim TSV Mönchroden soll er nun "den nächsten Schritt gehen und so viel Spielzeit wie möglich sammeln."