Mönchröden vermeldet Transfers: Fünf gehen – jetzt kommen Talente

Personelle Veränderungen beim TSV Mönchröden: Fünf Spieler haben den Verein im Sommer verlassen. Nun meldet der Landesligist die nächsten Transfers.
Florian Biemann, Timo Salaske, Pascal Lauer, Tim Holzheid und Fridolin Engel verabschieden sich vom TSV. Der Verein bedauert die Abgänge. „Mit ihnen verlieren wir nicht nur sportliche Qualität auf dem Platz, sondern auch charakterlich richtig gute Typen. Jeder Einzelne von ihnen wird uns menschlich wie fußballerisch extrem fehlen", teilt der Verein auf Social Media mit. "Für eure Zukunft wünschen wir euch sportlich wie persönlich nur das Beste."
Für die Außenbahn kommt Luis Geißel aus der U19 des TSV Großbardorf. Nach einem auskurierten Kreuzbandriss will er nun im Herrenbereich Fuß fassen und Spielzeit sammeln. Beim TSV Mönchroden soll er nun "den nächsten Schritt gehen und so viel Spielzeit wie möglich sammeln."
Den Angriff verstärkt Ricardo Schuster. Er wechselt aus der U19 des FC Coburg nach Mönchröden. "Der körperlich robuste Angreifer genoss eine hervorragende Ausbildung im Nachwuchs von Rot-Weiß Erfurt, Don Bosco Bamberg und zuletzt beim FC Coburg", verweist der Verein auf die nahmhaften Jugendklubs des Angreifers.
Das Trio folgt auf die Transfers des Landesliga-erfahrenen Sergen Dinc (23, VfR Johannisthal) und von Nikolaos Zagoridis (SV Bosporus Coburg). Der nächste Härtetest für den TSV steht am kommenden Samstag an: Um 13:30 Uhr ist ein Testspiel gegen den frisch gerüsteten TSV Burgebrach geplant.
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