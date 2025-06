Mönchengladbachs Mätzchen beeindrucken Fortuna Schützen

Es wäre das perfekte Ende einer ganz starken Saison gewesen. Im Endspiel um den Niederrheinpokal haben Fortunas U15-Junioren am Donnerstagnachmittag die Titelverteidigung haarscharf verpasst. In einer Neuauflage des letztjährigen Endspiels mussten sich die Schützlinge von Dennis Waldinger dem ewigen Rivalen Borussia Mönchengladbach erst im Elfmeterschießen mit 2:4 geschlagen geben. Nach regulärer Spielzeit und anschließender Verlängerung hatten sich beide Teams 1:1 getrennt. Damit nahmen die „Fohlen“ Revanche für die ebenfalls im Elfmeterschießen erlittene Niederlage aus dem Vorjahr.

Als Verlierer musste sich der Nachwuchs vom Flinger Broich allerdings nicht fühlen. Denn einen solchen hatte die Partie auf dem Naturrasenplatz der DJK Tusa 06 an der Fleher Straße eigentlich gar nicht verdient. Vor 724 zahlenden Zuschauern demonstrierten die beide auf Augenhöhe agierenden Teams Jugendfußball auf ganz hohem Niveau. Die jungen Borussen lagen zur Pause durch einen abgeklärt erzielten Treffer des italienischen Junioren-Nationalspielers Maximilian Donner mit 1:0 in Führung.

Doch angefeuert von ihrem lautstarken Anhang schlug die Fortuna nach der Pause in einem packenden Spiel zurück. Binnen drei Minuten bot sich der Waldinger-Elf sogar die Chance zum Doppelschlag. Denn kurz nachdem Fortunas Toptalent Sulaiman Mohammed Kanyon einen an Ole Bruusgaard verursachten Foulelfmeter sicher zum 1:1 verwandelt hatte (47.), wurde wiederum Kanyon im Strafraum elfmeterreif von Mönchengladbachs Torhüter gelegt. Diesmal trat Bruusgaard für seinen angeschlagenen Teamkollegen an, scheiterte aber mit seinem Versuch.

„Nach dem verschossenen Elfmeter und der Auswechslung von Sulaiman kam ein Bruch in unser Spiel“, konstatierte Dennis Waldinger, der dennoch den Hut vor seiner Mannschaft zog. „Ich bin stolz auf die Jungs und auf das, was wir in dieser Saison erreicht haben.“

Dass diese Partie durch die „Lotterie“ Elfmeterschießen entschieden werden musste, war rein aus Fußballersicht schade. Manch einer auf der bestens Geraden ärgerte sich auch über die „Mätzchen“ mancher Borussen, die für kleine Unsportlichkeiten während des Elfmeterschießens sogar eine Gelbe Karte in Kauf nahmen, damit aber ihren Kontrahenten aus dem Konzept brachten. Die Fortuna verschoss zwei Strafstöße in Folge. Und weil sich die ersten vier Schützen der Borussia im Gegenzug schadlos hielten, ging der Pokal in diesem Jahr nach Mönchengladbach.