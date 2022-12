Mönchengladbacher zur U17-Auswahl der Türkei eingeladen In den sozialen Netzwerken ist Baran Yilmaz mit 1,2 Millionen Follower bereits ein Star. Im Fußball ist der 16-Jährige diesem Status nun ebenfalls einen Schritt näher: Neben dem Gewinn der U20-Meisterschaft in den Niederlanden gehört er nun zum Kreis der türkischen Nationalmannschaft.

Der Mönchengladbacher Baran Yilmaz hat aktuell doppelt Grund zur Freude. Der 16-jährige Fußballer ist vergangene Woche von der türkischen Junioren-Nationalmannschaft zu einem Lehrgang eingeladen worden. Am Wochenende durfte sich der Mittelfeldspieler aus der Jugend von Fortuna Sittard dann auch noch über den Gewinn der U18-Meisterschaft und den damit verbundenen Aufstieg in die nächste Division freuen. Bevor in den Niederlanden im Januar die sogenannte „Frühlings-Saison“ startet, reist Yilmaz vom 17. bis 22. Dezember nach Istanbul, um an einem Lehrgang der U17-Nationalmannschaft teilzunehmen. Bestenfalls wird der 16-Jährige in diesem Zeitraum auch sein erstes Länderspiel für die Türkei bestreiten.