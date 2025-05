Bei der SpVg Odenkirchen gab es sogar zwei Trainerwechsel. – Foto: Martina Krämer-Lichtschla

Mönchengladbach: Welche Trainerwechsel haben sich ausgezahlt? Nicht bei allen Vereinen steht der Trainer noch an der Seitenlinie, der die Mannschaft in die Saison führte. Aber haben die Trainerwechsel etwas bewirkt? Ein prüfender Blick auf die vier höchsten Amateurligen in Mönchengladbach und Viersen.

Geduld mit dem Trainer? Der deutsche Profifußball hatte bei diesem Thema zuletzt eine kurze Zündschnur. Seit März setzten alleine acht Zweitligisten ihre Übungsleiter vor die Tür, einige waren nicht mal ein halbes Jahr im Amt. Im Amateurfußball haben die Vereine oftnoch mehr Geduld mit ihren Trainern. In der Region Mönchengladbach und Viersen hielten sich die Trainerwechsel in der aktuellen Spielzeit von der Oberliga bis zur Kreisliga A in Grenzen. Trotzdem steht nicht überall noch der Trainer an der Seitenlinie, der die Mannschaft vor vielen Monaten in die Saison führte. Aber wurde es mit neuem Übungsleiter besser? Ein Überblick.

Union Nettetal Achteinhalb Jahre waren Trainer Andreas Schwan und Union Nettetal eine Einheit. Doch in dieser Spielzeit nahm diese Beziehung ein Ende: Im siebten Jahr der Oberliga-Zugehörigkeit steckte die Mannschaft tief im Tabellenkeller fest. Konsequenz: Schwan, der eigentlich erst im Sommer 2025 gehen wollte, gab bereits zum Jahresende 2024 sein Amt auf.

Für ihn übernahm Kemal Kuc, der in Summe aber ebenso glücklos wie Vorgänger Schwan blieb. Zwar gewann Nettetal zwischenzeitlich drei Spiele in Serie, doch dieser Aufschwung kam zu spät, um den Klassenverbleib noch zu realisieren. Drei Spieltage vor Saisonende beträgt der Rückstand auf den Nichtabstiegsplatz acht Zähler. Kuc hat die Mannschaft zwar stabilisiert, die sportliche Bilanz für Union bleibt in dieser Saison jedoch ernüchternd. Daran hat der Trainerwechsel nichts geändert. ASV Süchteln