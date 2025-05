Mönchengladbach-Viersen: Tim Stettner behält Kreisvorsitz

Der Kreistag Mönchengladbach-Viersen fand erstmals im Borussia-Park statt. – Foto: Sascha Köppen

Mitten in den Applaus zur Wiederwahl von Tim Stettner bat Versammlungsleiter Rolf Lüpertz noch einmal um Ruhe. Es fehlte noch ein – gewissermaßen – banaler Protokollpunkt, der, so Lüpertz, in der Vergangenheit aber schon dazu führte, dass die Eintragung über den Vorsitz vom Amtsgericht abgelehnt wurde.

Also schob Lüpertz amüsiert die Frage an Tim Stettner dazwischen: „Nimmst du die Wahl an?“ Stettner bejahte und geht somit nach 2022 in eine zweite Amtszeit als Fußball-Vorsitzender für den Kreis Mönchengladbach-Viersen. Stettner einstimmig bestätigt

Eine Gegenstimme gab es nicht. Alle 225 Stimmen vor Ort gingen an Stettner. Ein Gegenkandidat hatte sich ebenfalls nicht zur Wahl gestellt. Neu ist derweil die Amtszeit: Statt drei Jahren gilt der Vorsitz in den Fußballkreisen nach Vorgabe des Deutschen Fußball-Bundes nun für vier Jahre, also bis 2029. Von den 46 Vereinen im Kreis nahmen 34 am Dienstagabend bei der Wahlveranstaltung im Borussia-Park teil – und bestätigten größtenteils die Funktionsträger in ihren Ämtern: Geschäftsführerin im Kreis ist weiterhin Nina Siebert vom Polizei SV, Wolfgang Lieven (SV Rheydt 08) wurde als Kreiskassenwart bestätigt, der Vorsitz des Kreisfußballausschusses bleibt bei Thomas Klingen vom SV Wickrathberg. Als Beisitzer im Ausschuss wurden zudem Siebert, Torsten Nellen, Matthias Bongartz und Stettner wiedergewählt. Den Vorsitz im Kreisschiedsrichterausschuss behält zudem René Donné, hier bestätigt der Kreistag nur den Vorschlag gemäß der Wahlen beim Kreisschiedsrichtertag.