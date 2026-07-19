Mönchengladbach-Viersen: Das ist die Einteilung der Kreisliga C

2026-07-17T11:53:53.177Z
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Die Kreisliga A Mönchengladbach-Viersen 2026/27 SF Neersbroich Polizei SV MG ASV Süchteln 2 SC Rheindahlen SV Schelsen Spvg Odenkirchen 2 SF Neuwerk 2 SV Otzenrath DJK SF Hehn SC Viersen-Rahser SC Victoria Mennrath 2 VfB Korschenbroich SV Lürrip Türkiyemspor Mönchengladbach 1. FC Mönchengladbach 1. FC Viersen Die Kreisliga B Mönchengladbach-Viersen, Gruppe 1, 2026/27 GW Holt SC Broich-Peel BWC Viersen KFC Welate Roj Fortuna Mönchengladbach SC Hardt RW Venn SV BW Meer Teutonia Kleinenbroich TuS Liedberg SF Neersbroich 2 DJK/VfL Giesenkirchen 2 SC Rheindahlen 2 Red Stars 2 SV Lürrip 3 ASV Süchteln 3 Die Kreisliga B Mönchengladbach-Viersen, Gruppe 2, 2026/27 VfB Hochneukirch SC Viktoria Rheydt RW Hockstein DJK/VfL Giesenkirchen MSV Mönchengladbach SV 08 Rheydt Red Stars FC Germania Geistenbeck Eintracht Gladbach BW Wickrathhahn Rheydter SV 2 SV Lürrip 2 SC Hardt 2 TuS Wickrath 2 Spvg Odenkirchen 3 SF Neersbroich 3 Das sind die fünf Gruppen der Kreisliga C
Kreisliga C, Gruppe 1 SV Wickrathberg VfB Hochneukirch 2 SV Otzenrath 2 FC Germania Geistenbeck 2 SC Viktoria Rheydt 2 RW Hockstein 2 FC Eintracht Güderath 2 Rheydter SV 5 Kreisliga C, Gruppe 2 Türkiyemspor Mönchengladbach 2 SV Schelsen 2 MSV Mönchengladbach 2 SV Wickrathberg 2 Rheydter SV 3 TuS Wickrath 3 DJK/VfL Giesenkirchen 3
Kreisliga C, Gruppe 3 FSC Mönchengladbach SC Broich-Peel 2 DJK Hehn 2 RW Venn 2 Fortuna Mönchengladbach 2 SV BW Meer 3 GW Holt 3 SC Victoria Mennrath 3 Kreisliga C, Gruppe 4 SV BW Concordia Viersen 2 SV BW Meer 2 SC Viersen-Rahser 2 SV 08 Rheydt 2 Polizei SV 2 1. FC Viersen 2 SC Broich-Peel 3 Rheydter SV 4
Kreisliga C, Gruppe 5 KFC Welate Roj 2 GW Holt 2 SC Teutonia Kleinenbroich 2 VfB Korschenbroich 2 TuS Liedberg 2 Sportfreunde Neuwerk 3 Fortuna Mönchengladbach 3 Sportfreunde Neersbroich 4
Staffelleiterin ist die allen Fällen Nina Siebert.
Staffeleinteilung 2026/27: Oberliga, Landesliga und Bezirksliga am Niederrhein ____
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