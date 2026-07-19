 2026-07-17T11:53:53.177Z

Allgemeines

Mönchengladbach-Viersen: Das ist die Einteilung der Kreisliga C

Der Fußballkreis Mönchengladbach-Viersen hat am Sonntag die Staffeleinteilung der Kreisliga C veröffentlicht.

von André Nückel · Heute, 10:24 Uhr · 0 Leser
Der Fußballverband Mönchengladbach-Viersen hat die Staffeleinteilung für die Kreisligen A und B vorgenommen.
Der Fußballverband Mönchengladbach-Viersen hat die Staffeleinteilung für die Kreisligen A und B vorgenommen. – Foto: FuPa

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Der Fußballkreis Mönchengladbach-Viersen hat am Sonntag die Staffeleinteilung der Kreisliga C veröffentlicht. Gespielt wird in fünf Gruppen - so ist die Einteilung.

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Die Kreisliga A Mönchengladbach-Viersen 2026/27

  1. SF Neersbroich
  2. Polizei SV MG
  3. ASV Süchteln 2
  4. SC Rheindahlen
  5. SV Schelsen
  6. Spvg Odenkirchen 2
  7. SF Neuwerk 2
  8. SV Otzenrath
  9. DJK SF Hehn
  10. SC Viersen-Rahser
  11. SC Victoria Mennrath 2
  12. VfB Korschenbroich
  13. SV Lürrip
  14. Türkiyemspor Mönchengladbach
  15. 1. FC Mönchengladbach
  16. 1. FC Viersen

Die Kreisliga B Mönchengladbach-Viersen, Gruppe 1, 2026/27

  1. GW Holt
  2. SC Broich-Peel
  3. BWC Viersen
  4. KFC Welate Roj
  5. Fortuna Mönchengladbach
  6. SC Hardt
  7. RW Venn
  8. SV BW Meer
  9. Teutonia Kleinenbroich
  10. TuS Liedberg
  11. SF Neersbroich 2
  12. DJK/VfL Giesenkirchen 2
  13. SC Rheindahlen 2
  14. Red Stars 2
  15. SV Lürrip 3
  16. ASV Süchteln 3

Die Kreisliga B Mönchengladbach-Viersen, Gruppe 2, 2026/27

  1. VfB Hochneukirch
  2. SC Viktoria Rheydt
  3. RW Hockstein
  4. DJK/VfL Giesenkirchen
  5. MSV Mönchengladbach
  6. SV 08 Rheydt
  7. Red Stars
  8. FC Germania Geistenbeck
  9. Eintracht Gladbach
  10. BW Wickrathhahn
  11. Rheydter SV 2
  12. SV Lürrip 2
  13. SC Hardt 2
  14. TuS Wickrath 2
  15. Spvg Odenkirchen 3
  16. SF Neersbroich 3

Das sind die fünf Gruppen der Kreisliga C

Kreisliga C, Gruppe 1

  1. SV Wickrathberg
  2. VfB Hochneukirch 2
  3. SV Otzenrath 2
  4. FC Germania Geistenbeck 2
  5. SC Viktoria Rheydt 2
  6. RW Hockstein 2
  7. FC Eintracht Güderath 2
  8. Rheydter SV 5

Kreisliga C, Gruppe 2

  1. Türkiyemspor Mönchengladbach 2
  2. SV Schelsen 2
  3. MSV Mönchengladbach 2
  4. SV Wickrathberg 2
  5. Rheydter SV 3
  6. TuS Wickrath 3
  7. DJK/VfL Giesenkirchen 3

Kreisliga C, Gruppe 3

  1. FSC Mönchengladbach
  2. SC Broich-Peel 2
  3. DJK Hehn 2
  4. RW Venn 2
  5. Fortuna Mönchengladbach 2
  6. SV BW Meer 3
  7. GW Holt 3
  8. SC Victoria Mennrath 3

Kreisliga C, Gruppe 4

  1. SV BW Concordia Viersen 2
  2. SV BW Meer 2
  3. SC Viersen-Rahser 2
  4. SV 08 Rheydt 2
  5. Polizei SV 2
  6. 1. FC Viersen 2
  7. SC Broich-Peel 3
  8. Rheydter SV 4

Kreisliga C, Gruppe 5

  1. KFC Welate Roj 2
  2. GW Holt 2
  3. SC Teutonia Kleinenbroich 2
  4. VfB Korschenbroich 2
  5. TuS Liedberg 2
  6. Sportfreunde Neuwerk 3
  7. Fortuna Mönchengladbach 3
  8. Sportfreunde Neersbroich 4

Staffelleiterin ist die allen Fällen Nina Siebert.

Staffeleinteilung 2026/27: Oberliga, Landesliga und Bezirksliga am Niederrhein

>>> Hier geht es zur Einteilung der Oberliga Niederrhein

>>> Hier geht es zur Einteilung der Landesliga, Gruppe 1

>>> Hier geht es zur Einteilung der Landesliga, Gruppe 2

>>> Hier geht es zur Einteilung der Bezirksliga, Gruppe 1

>>> Hier geht es zur Einteilung der Bezirksliga, Gruppe 2

>>> Hier geht es zur Einteilung der Bezirksliga, Gruppe 3

>>> Hier geht es zur Einteilung der Bezirksliga, Gruppe 4

>>> Hier geht es zur Einteilung der Bezirksliga, Gruppe 5

>>> Hier geht es zur Einteilung der Bezirksliga, Gruppe 6

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