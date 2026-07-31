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Mönchengladbach: Kreisarbeitstagung am 3. August beim SC Hardt
Die diesjährige Arbeitstagung findet am Montag, 3. August, im Vereinsheim des SC Hardt statt.
von red · Heute, 11:15 Uhr · 0 Leser
Die Arbeitstagung findet beim SC Hardt statt. – Foto: IMAGO IMAGES
Am Montag, 3. August (19 Uhr) werden die Vereinsvertreter für den Kreis Mönchengladbach/Viersen im Vereinsheim des SC Hardt im Birkmannsweg in 41669 Mönchengladbach erwartet. Wie üblich handelt es sich hierbei um eine Pflichtverstaltung, weswegen ein Nichterscheinen mit einem Ordnungsgeld belegt wird.