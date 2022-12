Mönchengladbach: Jugend macht den Auftakt in der Jahnhalle Nach zwei Jahren Pause findet die Hallenstadtmeisterschaft in Mönchengladbach endlich wieder statt.

In der Saison 2019/2020 fanden in Mönchengladbach die letzten Hallenstadtmeisterschaften statt, nach zwei coronabedingen Absagen kehrt die größte Amateursportveranstaltung der Stadt in diesem Winter zurück. Die Jahnhalle ist rechtzeitig zum Auftakt der Jugend am Samstag freigegeben worden.

Es war am Ende ein Wettlauf gegen die Zeit: Sorgenvoll blickte der Stadtsportbund Mönchengladbach, die Fußballvereine und alle, die es mit dem Amateursport halten, in den vergangenen Wochen in Richtung Jahnhalle. An den Ort, wo nach zwei coronabedingten Absagen in diesem Winter wieder die Fußball-Hallenstadtmeisterschaften der Junioren und Senioren stattfinden soll. Kurzfristige Deckenarbeiten aufgrund von Feuchtigkeitsschäden hätten einer Austragung beinahe einen Strich durch die Rechnung gemacht – doch am Dienstag gab die Stadt grünes Licht. Die 38. Auflage der Hallen-Stadtmeisterschaften kann stattfinden.

Ehe die Senioren mit der ersten Vorrundengruppe am Dienstagabend nach Weihnachten (27.12) in das Turnier starten, geht es bei den Junioren bereits an diesem Wochenende los. Insgesamt kämpfen bei den Jungen und Mädchen 120 Nachwuchsteams in neun verschiedenen Altersklassen um die Stadtmeistertitel. Den Auftakt am Samstag machen die C-Junioren der Gruppe 1 und 2. Zum Eröffnungsspiel des diesjährigen Budenzaubers treffen die U15-Teams von RW Venn und den Red Stars um 10.15 Uhr aufeinander. Weiter geht es am Samstag mit den ersten Vorrundenpartien der F- und A-Junioren. Am Sonntag komplettieren die C-Junioren ab 10.15 Uhr bereits ihre Gruppenphase in der Jahnhalle, die Endrunde der dafür qualifizierten Teams findet dann allerdings erst im neuen Jahr am 3. Januar statt. Auch in der Woche vor Weihnachten rollt der Ball bei den Junioren. Während bei den A-Junioren die Gruppen 2 und 3 ihre Finalisten ausspielen, die dann am 4. Januar in der Endrunde aufeinandertreffen, ziehen die B-Junioren ihr Turnier bereits vor den Feiertagen komplett durch. Am Montag und Dienstag (19./20.12) sichern sich in den beiden Vorrundengruppen jeweils vier Teams ein Ticket für die Endrunde, die am Freitagabend, 23.12, ausgetragen wird. An dem Tag starten zuvor auch die D-Junioren in ihre Gruppenphase.