Mönchengladbach: Endlich wieder Budenzauber Die 38. Auflage der Hallenstadtmeisterschaft startet nach zwei coronabedingten Absagen in das Turnier der Senioren. Bereits die Gruppenphase verspricht viel Spannung in der Jahnhalle.

Seit der letzten Austragung 2020 haben sich allerdings die Kräfteverhältnisse in der Stadt etwas verändert. Als Titelverteidiger und Rekordsieger geht der 1. FC Mönchengladbach in die 38. Austragung dieses Turniers – vor knapp drei Jahren setzten sich die Westender im Endspiel mit 5:3 nach Verlängerung gegen den SC Hardt durch. Beide Teams zählen in diesem Winter allerdings nicht mehr zu den großen Favoriten. Statt in der Bezirks- spielt Hardt inzwischen in der Kreisliga A – und kämpft dort nach einem Umbruch um den Klassenerhalt.

Für den 1. FC Mönchengladbach sieht es – wenn auch zwei Klassen höher in der Landesliga – nicht besser aus: Gerade einmal vier Punkte sammelte die Mannschaft in 14 Spielen; steht abgeschlagen auf dem letzten Tabellenplatz. Das sind auch für die Halle nicht die besten Voraussetzungen. Zumal der 1. FC in der Gruppe 1 mit dem Rheydter SV einen ernst zu nehmenden Konkurrenten um den Einzug in die Endrunde am 7. Januar besitzt. In der A-Liga steht der RSV auf einem ordentlichen vierten Platz und hat dazu einige hallenerprobte Spieler in seinen Reihen. Frank Mitschkowski, 2020 noch Trainer beim Hallensieg des 1. FC, inzwischen aber beim ASV Süchteln, gibt allerdings zu bedenken: „Wenn der 1. FC es wie teilweise in der Liga macht, und viele A-Jugendliche integriert, sehen die Chancen vielleicht anders aus.“ Immerhin habe der 1. FC im Ligabetrieb so den einzigen Sieg gegen Stadtrivale Victoria Mennrath erzielt; ein sehenswertes 6:2.

Mennrath ist neben dem 1. FC der andere Landesligist im Teilnehmerfeld, der sich in der Liga aber deutlich besser verkauft: Der Aufsteiger steht aktuell auf Rang sieben. Bei der Hallenmeisterschaft 2020 erreichte Mennrath Platz vier. Mit Spielern wie Noah Kubawitz, Paul Szymanski und Oliver Krüppel gehört Mennrath auch dieses Mal zu den großen Favoriten auf den Turniersieg – und sollte sich in der Gruppe 6 mit BW Wickrathhahn, Fortuna MG, Rot-Weiß Hockstein und dem SC Hardt problemlos für die Endrunde qualifizieren.

Ebenfalls als Gruppenköpfe mit guten Chancen auf die Endrunde gehen die Bezirksligisten Sportfreunde Neuwerk und der SV Lürrip ins Turnier – wobei Lürrip sportlich als Schlusslicht der Liga bislang nur bedingt überzeugte. In der Lürriper Gruppe dürften sich daher auch die Konkurrenten DJK Hehn, SV Schelsen und Viktoria Rheydt Chancen auf den Gruppensieg ausrechnen. Außerdem gehören die technisch starken Futsaler von Furious zur Gruppe, die bei ihren bisherigen vier Teilnahmen allerdings stets in der Vorrunde ausschieden. Platz in diesem Jahr der Knoten?