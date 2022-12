In Mönchengladbach wird ab dem 27. Dezember wieder in der Halle gekickt. – Foto: Theo Titz

Mönchengladbach: Der Spielplan für die Stadtmeisterschaft In diesem Jahr soll die Hallenstadtmeisterschaft in Mönchengladbach wieder stattfinden. Der Spielplan für das Turnier ist veröffentlicht. Am 27. Dezember startet die Vorrunde der Senioren, der Titelverteidiger ist am ersten Tag im Einsatz.

In den beiden Vorjahren, 2020/21 und 2021/22, fiel die Hallenstadtmeisterschaft in Mönchengladbach coronabedingt aus, in diesem Jahr soll das Traditionsturnier in der Jahnhalle wieder stattfinden. Zumindest ist das der Plan. Unsicherheiten gibt es allerdings noch aufgrund von ungeplanten Deckenarbeiten in der Sporthalle: Die Tragfähigkeit der Zwischendecke konnte nicht mehr garantiert werden.

Nach Angaben einer Stadtsprecherin soll bis Mitte Dezember jedoch eine provisorische Zwischenlösung errichtet werden, um die aktuell gesperrte Halle zeitnahe wieder für den Sportbetrieb zu öffnen. Und beim Stadtsportbund Mönchengladbach ist man guter Dinge, dass dieser Zeitplan auch eingehalten wird. Denn dann steht der Hallenmeisterschaft, die für die Junioren ab dem 17. und für die Senioren ab dem 27. Dezember startet, nichts mehr im Wege. Die Gruppeneinteilungen sind bereits vor einigen Wochen veröffentlicht worden. Nun ist zudem der Spielplan bekannt. Bei den Senioren trägt am Eröffnungstag die Gruppe 1 ihre Spiele aus. Die erste Partie ist um 19 Uhr das Aufeinandertreffen der beiden B-Ligisten Germania Geistenbeck und Welate Roj. Im Anschluss trifft um 19.17 Uhr Titelverteidiger 1. FC Mönchengladbach auf das A-Liga-Spitzenteam Rheydter SV. Am 28. Dezember ist die Gruppe 2 dran, in der C-Ligist SV Wickrathberg, der B-Ligist Blau-Weiß Meer, die beiden A-Ligisten Grün-Weiss Holt und Viktoria Rheydt sowie Bezirksligist Sportfreunde Neuwerk aufeinandertreffen. In der Gruppe 3 spielen am 29. Dezember der B-Ligist SV 08 Rheydt, der C-Ligist FC Güdderath, die A-Ligisten Rot-Weiss Venn und die SpVgg Odenkirchen sowie Bezirksligist TuS Wickrath um den Einzug in die End- und Zwischenrunde. Die Gruppe 4 spielt ihre Begegnungen am 30. Dezember aus. Die Gruppe umfasst neben den drei A-Ligisten DJK Hehn, SV Schelsen und den Red Stars auch den Bezirksligisten SV Lürrip sowie die Mönchengladbacher Futsal-Mannschaft Furious Futsal. Nach Neujahr greift die Gruppe 5 ins Spielgeschehen ein, zu der die drei A-Ligisten SC Rheindahlen, Türkiyemspor sowie Polizei SV gehören. Außerdem zählt der B-Ligist FC Maroc sowie Bezirksligist DJK/VfL Giesenkirchen zu dieser Gruppe. Die letzten Teilnehmer für die End- und Zwischenrunde werden am 3. Januar in der Gruppe 6 ermittelt. In dieser Gruppe treffen die A-Ligisten SC Hardt und Fortuna Mönchengladbach auf die B-Ligisten Blau-Weiß Wickrathhahn und Rot-Weiß Hockstein sowie den Landesligisten Victoria Mennrath. >>> Hier geht es zum kompletten Spielplan