Mönchengladbach: Bert Gerkens mit 86 Jahren gestorben

Der Sport in Mönchengladbach trauert um Bert Gerkens. – Foto: Nicole Seidl

Der Stadtsportbund Mönchengladbach trauert um seinen Ehrenpräsidenten Bert Gerkens. Der langjährige Sportfunktionär verstarb Anfang Juni im Alter von 86 Jahren. In seiner Lebenszeit hatte er zahlreiche ehrenamtliche Funktionen auf lokaler und überregionaler Ebene inne.

Große Verdienste für den Sport

Bert Gerkens erwarb sich durch seinen jahrzehntelangen Einsatz im Bereich des Sports viele Verdienste, rund 50 Jahre lang engagierte er sich für den Sport.

Sein Herz schlug für seinen Heimatverein SC Broich-Peel, dessen Vorsitzender und schließlich Ehrenvorsitzender er war. Seit 1981 kümmerte sich Gerkens in unterschiedlichen Funktionen um den Stadtsportbund. Zunächst als Schatzmeister, dann als Vizepräsident und von 1998 bis 2015 als Präsident, leitete er die Geschicke von Mönchengladbachs größtem Verein mit über 151 000 Mitgliedern und 176 Sportvereinen. Dafür wählte ihn der Stadtsportbund zum Ehrenpräsidenten. Bis zu seinem Tod vertrat er als Teil des Präsidiums des Stadtsportbundes das Sportbildungswerk in Mönchengladbach.