Möllers zurück im Kader – Derby unter Hochspannung

Bei Vorwärts Nordhorn II gibt es Grund zur Freude: Lars Möllers steht nach Kreuzbandriss wieder im Kader. Im Derby gegen Borussia Neuenhaus soll nun der erste Heimsieg folgen.

Lars Möllers ist zurück – zumindest im Kader. Eine Rückkehr, die intern fast wie ein Neuzugang wirkt. Nach langer Verletzungspause arbeitet er sich Schritt für Schritt heran, ein Einsatz ist aber noch keine Option.

Sportlich liegt der Fokus klar auf dem Derby. Vorwärts 2 will offensiv auftreten und die Punkte im ersten Pflichtheimspiel behalten. Buitkamp formuliert offensiv:„Wir wollen im ersten Pflichtheimspiel unbedingt die Punkte behalten. Dafür werden wir offensiven Fußball anbieten und versuchen, Neuenhaus gar nicht erst ins Spiel kommen zu lassen.“Gleichzeitig warnt Buitkamp davor, Neuenhaus zu unterschätzen – die Borussia hatte zuletzt gegen Schwefingen lange geführt.

Die Richtung ist klar: Heimsieg – mit Rückenwind durch die Rückkehr von Möllers.