 2026-03-13T07:45:35.464Z

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Möllers zurück im Kader – Derby unter Hochspannung

Vorwärts Nordhorn II schöpfen Hoffnung – doch im Derby gegen Borussia Neuenhaus zählt vor allem eines: Punkte im ersten Heimspiel

von Redaktion · Heute, 10:44 Uhr · 0 Leser

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SV Vorwärts II
Neuenhaus
Lars Möllers
Lars Möllers

Bei Vorwärts Nordhorn II gibt es Grund zur Freude: Lars Möllers steht nach Kreuzbandriss wieder im Kader. Im Derby gegen Borussia Neuenhaus soll nun der erste Heimsieg folgen.

Heute, 20:00 Uhr
SV Vorwärts Nordhorn
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SV Borussia 08 Neuenhaus
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20:00

Lars Möllers ist zurück – zumindest im Kader. Eine Rückkehr, die intern fast wie ein Neuzugang wirkt. Nach langer Verletzungspause arbeitet er sich Schritt für Schritt heran, ein Einsatz ist aber noch keine Option.

Trainer Fabian Buitkamp betont: „Einsatzzeiten werden zeitnah folgen.“

Sportlich liegt der Fokus klar auf dem Derby. Vorwärts 2 will offensiv auftreten und die Punkte im ersten Pflichtheimspiel behalten. Buitkamp formuliert offensiv:„Wir wollen im ersten Pflichtheimspiel unbedingt die Punkte behalten. Dafür werden wir offensiven Fußball anbieten und versuchen, Neuenhaus gar nicht erst ins Spiel kommen zu lassen.“Gleichzeitig warnt Buitkamp davor, Neuenhaus zu unterschätzen – die Borussia hatte zuletzt gegen Schwefingen lange geführt.

Die Richtung ist klar: Heimsieg – mit Rückenwind durch die Rückkehr von Möllers.