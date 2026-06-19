Möllering wechselt aus Uerdingen innerhalb der Liga

In Monheim wird er vermutlich auch nicht kampflos zur Nummer eins ernannt werden: Der FCM hatte in der abgelaufenen Spielzeit, die mit dem Klassenerhalt am letzten Spieltag positiv endete, drei Torhüter unter Vertrag: Luca Fenzl, Leon Feher und Max Zeh. Dass Trainer Dennis Ruess mit vier Keepern in die neue Saison geht, dürfte ausgeschlossen sein – eine Veränderung wird es da wohl noch geben.

Nach Informationen unserer Redaktion hatte der gebürtige Ratinger Möllering auch Kontakt zu seinem Ex-Verein Ratingen 04/19, der Vizemeister hat sich nach der Verpflichtung von Torhüter-Talent Paul Möller vom TSV Meerbusch aber zusätzlich für einen anderen Herausforderer für die letztjährige Nummer eins, Marvin Gomoluch, entschieden und wird diesen zeitnah vorstellen. Ebenfalls nach Informationen unserer Redaktion wird es sich dabei nicht um Fenzl handeln, der also nicht zu seinem Ex-Klub zurückkehren wird – mit Möllering aber nun einen neuen Konkurrenten in Monheim hat.

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