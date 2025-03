Möller-Rückkehr bei der Ersten

Der ASV möchte über einige wenige personelle Veränderungen informieren, die sich in der Winterpause im Kader unserer Ersten ergeben haben.

Nach 1,5-jähriger studienbedingter Pause ist Henri Möller zu Jahresbeginn in den Kreise der Zevenhuizen-Elf zurückgekehrt. Der 25-jährige ist im Seniorenbereich noch nie für einen anderen Klub als seinen Heimatverein aufgelaufen und war bei seinen knapp 80 Bezirksliga-Einsätzen zwischen 2018 und 2023 immer ein wichtiger Leistungsträger. Vor 1,5 Jahren zog es Möller dann zunächst ins Ausland und anschließend für ein Praktikum nach München. In der Vorbereitung konnte er eindrucksvoll unter Beweis stellen, dass er das Fußballspielen in der Zwischenzeit nicht verlernt hat. „Viel mehr glauben wir, dass Henri schnell wieder zu alter Qualität zurückfinden wird. Er ist auf und neben dem Platz eine echte Bereicherung für das Team“, freuen sich die Verantwortlichen über die Verstärkung.

Im Gegenzug musste sich die Erste nach Joshua Echelmeyer aber auch noch von einem weiteren Mitspieler verabschieden: Theo Volbers hat die Erste mit sofortiger Wirkung verlassen, um sich intensiver seinem Studium in Osnabrück intensiver widmen zu können. „Die Entscheidung können wir voll und ganz nachvollziehen, zumal Theo im letzten Jahr fast gar keine Spielzeit mehr erhalten hat. Nichtsdestotrotz hoffen wir, dass er spätestens zur nächsten Saison wieder aktiv in den ASV-Herrenbereich zurückkehren wird“, wünscht sich der Fußballvorstand eine schnelle Rückkehr des Linksfußes auf den Altenlingener Fußballplatz.