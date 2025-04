Mölders muss beim SC Wiedenbrück liefern: Ex-Löwe startet Endspurt mit enorm wichtigem Spiel

Das Restprogramm könnte Mölders und seiner Truppe auf dem Weg zum Klassenerhalt in die Karten spielen. Am Osterwochenende geht es zum direkten Konkurrenten nach Hohkeppel. Die Eintracht steht derzeit auf dem Relegationsplatz. Dazu steigt für den SC Wiedenbrück das vielleicht alles entscheidende Saisonfinale beim KFC Uerdingen.

Zwischen diesen beiden Keller-Duellen im Abstiegskampf geht es zu Hause noch gegen die Reserve des SC Paderborn und Fortuna Köln. Auswärts muss der SCW bei der Zweitvertretung der Fortuna aus Düsseldorf ran. Für den ehemaligen Stürmer des TSV 1860 München ist also noch alles drinnen im Kampf um den Klassenerhalt.

Nebenaufgabe zur Regionalliga: Mölders läuft wieder für den SV Mering auf

Parallel zum Engagement beim SC Wiedenbrück ist die „Wampe von Giesing“ außerdem noch beim SV Mering II weiter als Spielertrainer aktiv. Nach seiner Verletzungspause lief Mölders Mitte März wieder für den Kreisligisten auf, erzielte eine Woche später seinen ersten Treffer seit Ende August.

Während in Mering der Klassenerhalt so gut wie sicher ist, muss Mölders mit Wiedenbrück in den letzten fünf Spielen noch einmal alles raushauen, um den Klassenerhalt zu schaffen. Ein erster Schritt wäre ein Auswärtserfolg am Samstag beim SV Eintracht Hohkeppel. Bei einem Sieg klettert der SCW auf einen Relegationsplatz. Verliert Mölders mit seiner Mannschaft, Mit einem Sieg kann die Mölders-Elf vorerst auf den Relegationsplatz springen, bei einer Niederlage beträgt der Rückstand allerdings vier Zähler. (seb)