Mölders baggert am Ex-Kollegen: Nico Karger bestätigt Kontakt zum Landsberg-Coach Nach Fünf-Tore-Gala gegen Dachau

Nico Karger zerschießt aktuell die Bayernliga Süd und führt die Torschützenliste mit 19 Treffern an. Ex-Teamkollege Sascha Mölders versucht ihn nun nach Landsberg zu locken.

Deisenhofen – Seit dieser Saison spielt Nico Karger für den FC Deisenhofen und befindet sich aktuell in bestechender Verfassung. Zusammen mit Michael Bachhuber bildet der 29-Jährige das beste Sturmduo der Bayernliga Süd. Beim jüngsten 7:1-Kantersieg gegen den TSV 1865 Dachau glänzte er als fünffacher Torschütze.

Auch für den Ex-Profi etwas Besonderes: „Für die Löwen habe ich mal vier Tore im Toto-Pokal gegen Unterföhring gemacht. Ein Fünferpack war aber glaube ich noch nicht dabei.“ Dabei hätten es aus seiner Sicht noch mehr als die fünf Treffer sein müssen. „Einmal will ich vorm Tor nochmal mit der Hacke ablegen und dann waren da noch ein paar Chancen, die auch reingehen können“, bemängelt der Angreifer. Bei einer solchen Torausbeute wird er die vergebenen Chancen aber verschmerzen können.

Karger gegen Mölders - Wer holt sich die Torjägerkanone?

Mit den Saisontreffern 15 bis 19 schob er sich sogar am Landsberger Spielertrainer Sascha Mölders vorbei und steht auf Platz eins der Torschützenliste. Ein internes Battle mit dem ehemaligen Mannschaftskollegen gebe es dabei aber nicht. „Das ist mir am Ende völlig egal. Sollte der Sascha am Ende die Kanone mit nach Hause nehmen, biete ich mich aber auch gerne zum Tragen der Kästen an“, scherzte der gebürtige Kronacher.

15 Tragerl Erdinger Weißbier sind für den besten Bayernliga-Torschützen ausgeschrieben. Kargers Fokus liege aber zunächst erstmal darauf, in den letzten drei Spielen vor der Winterpause mit Deisenhofen so viele Punkte wie möglich zu sammeln.