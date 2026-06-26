Möhrle übernimmt Braunschweigs U23 Regionalliga als mittelfristiges Ziel von red · Heute, 15:09 Uhr · 0 Leser

– Foto: Eintracht Braunschweig

Die U23 von Eintracht Braunschweig geht mit einem neuen Cheftrainer in die Saison 2026/27 der Oberliga Niedersachsen. Uwe Möhrle übernimmt die zweite Mannschaft der Löwen und unterschreibt einen Vertrag bis zum 30. Juni 2028. Der 46-Jährige leitete bereits das erste Training nach dem offiziellen Vorbereitungsstart am 25. Juni.

Mit Möhrle verpflichten die Braunschweiger einen ehemaligen Profi mit mehr als 300 Pflichtspielen in der Bundesliga und 2. Bundesliga. Nach seiner aktiven Laufbahn sammelte er Trainererfahrung im Nachwuchs des VfL Wolfsburg, als U17-Coach des VfL Osnabrück sowie zuletzt beim Regionalligisten Blau-Weiß Lohne. Sport-Geschäftsführer Benjamin Kessel betont die Bedeutung der zweiten Mannschaft für den Verein. „Wir haben uns bewusst viel Zeit genommen, um den richtigen Trainer für unsere U23 zu finden. Die Mannschaft genießt bei uns einen hohen Stellenwert, den wir künftig weiter stärken möchten.“ Mittelfristig solle die U23 den Sprung in die Regionalliga Nord schaffen, um „für unsere Profimannschaft einen noch besseren Unterbau zu bilden“. Möhrle sei die „Wunschlösung“ gewesen und bringe sowohl als ehemaliger Spieler als auch als Trainer vielseitige Erfahrung mit.

Auch Möhrle blickt mit Vorfreude auf seine neue Aufgabe. „Die Gespräche mit den Verantwortlichen haben mich schnell überzeugt, weil ich gespürt habe, welche Bedeutung der U23 zukommt“, sagt der neue Cheftrainer. Sein Ziel sei es, „die Spieler individuell weiterzuentwickeln, eine erfolgreiche Mannschaft zu formen und möglichst viele Talente auf den nächsten Schritt im Leistungsfußball vorzubereiten“. Parallel zur Trainerverpflichtung laufen die Personalplanungen weiter. Die Verteidiger Marvin Hounkpati und Jakob Benstead sowie Mittelfeldspieler Mason Grumbach haben ihre Verträge verlängert. Neu zum Kader stoßen Torwart Jan Maletzke sowie Außenbahnspieler Yesua Motango, der zuletzt für den SV Wilhelmshaven spielte. Im Trainerteam übernimmt künftig Antonio Rosselli, zuletzt Torwarttrainer bei Lupo Martini Wolfsburg, die Verantwortung für die Keeper der U23. Sein Vorgänger Julian Moser betreut künftig die Torhüter der U19.