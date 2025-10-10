 2025-10-02T08:44:29.515Z

In der Spielzeit 2023/24 standen sich der TSV Schott Mainz (dunkelblaue Trikots) und der SV Gonsenheim im Verbandspokalfinale gegenüber. Aktuell stehen beide Mainzer Teams noch vor ihrer Achtelfinalpartie und wissen bereits wie die potenziellen Viertelgegner heißen.
In der Spielzeit 2023/24 standen sich der TSV Schott Mainz (dunkelblaue Trikots) und der SV Gonsenheim im Verbandspokalfinale gegenüber. Aktuell stehen beide Mainzer Teams noch vor ihrer Achtelfinalpartie und wissen bereits wie die potenziellen Viertelgegner heißen. – Foto: Oliver Zimmermann - Archiv

Mögliches Heimspiel für SV Gonsenheim im Verbandspokal-Viertelfinale

Vierfinal-Auslosung ergibt vier offene Paarungen

Mainz. Das Achtelfinale im Verbandspokal Südwest ist zwar erst zur Hälfte absolviert. Dennoch haben die Verantwortlichen des Wettbewerbs schon die Auslosung für das Viertelfinale vorgenommen.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von der Allgemeinen Zeitung und Wormser Zeitung.

Oberligist SV Gonsenheim, der am Mittwoch um 19.30 Uhr zum Achtelfinale bei TuS Mechtersheim antritt, darf sich im Erfolgsfall auf ein Heimspiel freuen. Gegner wäre Oberliga-Rivale Arminia Ludwigshafen. Regionalligist TSV Schott Mainz spielt am Dienstag um 19.30 Uhr beim SV Gimbsheim. Für das Viertelfinale ist dem Sieger dieser Partie der VfR Grünstadt zugelost worden. Schott würde auswärts spielen, denn unterklassige Clubs haben immer Heimrecht.

Die weiteren Viertelfinal-Spiele lauten: FC Bienwald-Kandel – Sieger FV Büchelberg/TSV Gau-Odernheim, Wormatia Worms – Sieger Billigheim/Ingenheim – FK Pirmasens.

