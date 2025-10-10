Mögliches Heimspiel für SV Gonsenheim im Verbandspokal-Viertelfinale

Mainz. Das Achtelfinale im Verbandspokal Südwest ist zwar erst zur Hälfte absolviert. Dennoch haben die Verantwortlichen des Wettbewerbs schon die Auslosung für das Viertelfinale vorgenommen.

Oberligist SV Gonsenheim, der am Mittwoch um 19.30 Uhr zum Achtelfinale bei TuS Mechtersheim antritt, darf sich im Erfolgsfall auf ein Heimspiel freuen. Gegner wäre Oberliga-Rivale Arminia Ludwigshafen. Regionalligist TSV Schott Mainz spielt am Dienstag um 19.30 Uhr beim SV Gimbsheim. Für das Viertelfinale ist dem Sieger dieser Partie der VfR Grünstadt zugelost worden. Schott würde auswärts spielen, denn unterklassige Clubs haben immer Heimrecht.