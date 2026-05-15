Möglicher Abstieg als Chance

In den vergangenen beiden Spielzeiten gehörte Arenshausen in der Landesklasse 2 noch zu den stabilen Teams im Mittelfeld. Dass die Eichsfelder nun abgeschlagen auf dem letzten Platz stehen, hat laut Trainer Alexander Joswiak mehrere Ursachen. „Die Gründe für die derzeitige Situation sind unterschiedlich und müssen am Ende der Saison auch ehrlich analysiert werden“, erklärt der Coach. Vor allem der personelle Wandel innerhalb der Mannschaft spiele dabei eine große Rolle. „Als Mannschaft befinden wir uns im Umbruch und versuchen immer wieder junge Spieler zu integrieren.“ Der Verein setzt also verstärkt auf die nächste Generation – ein Prozess, der Zeit braucht und sich gerade in einer schwierigen Saison bemerkbar macht. Gerade in engen Spielen fehlte Arenshausen in dieser Spielzeit häufig die Konstanz und Erfahrung, um Zählbares mitzunehmen.

Auswirkungen eines möglichen Abstiegs

Joswiak selbst gilt als echtes Arenshausener Urgestein und hat mit dem Verein bereits viele Höhen und Tiefen erlebt. Entsprechend klar fällt seine Einschätzung zu den möglichen Folgen eines Abstiegs aus. „Ein Abstieg würde sich nicht negativ auf den Verein auswirken“, betont der Trainer. Vielmehr sieht er darin sogar eine mögliche Chance für die weitere Entwicklung. „Wie schon geschrieben befinden wir uns mit der Mannschaft im Umbruch und wollen die vielen jungen Spieler mehr und mehr integrieren. Da kann so ein vermeintlicher Schritt zurück auch eine Chance sein.“ Im Umfeld des DJK ist also trotz der sportlich schwierigen Lage keine Resignation zu spüren. Vielmehr scheint man langfristig zu denken und den eingeschlagenen Weg mit den eigenen Talenten konsequent weitergehen zu wollen.

Großrudestedt als letzte Chance?

Am Wochenende wartet nun ein echtes Kellerduell. Der SV Großrudestedt steckt ebenfalls mitten im Abstiegskampf und wird vor heimischer Kulisse alles daran setzen, den direkten Konkurrenten weiter auf Distanz zu halten. Für Arenshausen ist die Ausgangslage klar: Ein Sieg könnte noch einmal neue Hoffnung entfachen, eine Niederlage dagegen würde die Situation weiter verschärfen. Trotzdem versucht Joswiak die Partie nicht größer zu machen als nötig. „Wir wollen natürlich punkten am Wochenende, wissen aber auch, dass Großrudestedt eine heimstarke Mannschaft ist, die auch jeden Punkt benötigt. Somit erwarte ich ein intensives Spiel.“