Mögliche Relegation: Das sagt Tönisbergs Trainer David Machnik

Tönisberg im Kampf um die Relegation – Foto: Pascal Derks

Noch ist der VfL Tönisberg nicht sicher in der Relegation. Zwei Punkte hat die Truppe von David Machnik aktuell mehr auf dem Konto als Verfolger FC Neukirchen-Vluyn 09/21. Bei drei restlichen Partien, bei der es in einer gegen den Tabellenführer geht, bleibt es weiterhin eng im Kampf um die Relegation. Der Cheftrainer spricht über das Saisonfinale und die Kaderplanung.

"Die Jungs haben in den vergangenen Wochen echt gut gearbeitet " Nach 24 Spieltagen sah es für Tönisberg so aus, dass der Verein am Ende der Spielzeit einen Rang im oberen Tabellenmittelfeld belegen würde. Ein sechster Platz und insgesamt zehn Punkte Rückstand auf die Aufstiegsrelegation standen für den Bezirksligisten zu Buche. "Wir haben uns vor sechs oder sieben Wochen als Mannschaft dazu entschlossen, nur noch von Spiel zu Spiel zu schauen", erklärt der Trainer. "Wir wollen möglichst viele Siege haben und am Ende gucken wir dann, wozu es gereicht hat." Dies sorgte dafür, dass sein Team die sieben darauffolgenden Duelle nicht verlor und sich durch einige Patzer der Konkurrenz auf den zweiten Rang vorschob.

Machnik erkennt ein klares Muster für diesen Erfolg in den letzten Begegnungen. "Die Jungs haben in den letzten Wochen echt gut gearbeitet im Training, haben Gas gegeben und sind als Team zusammengewachsen", verriet er. "Dadurch, dass wir aktuell nur 13 fitte Spieler haben, ist der Kreis aktuell sehr eng zusammengerückt. Von daher profitieren wir gerade von der mannschaftlichen Geschlossenheit und können das auch in Spielen gut umsetzen." Ob es dann letztlich für die Relegation reicht, bleibt abzuwarten. Einige Vereine hängen dem VfL noch im Nacken, denn von Platz sechs trennen die Mannschaft von Machnik nur fünf Zähler. Der Übungsleiter will sich daher erstmal auf das Restprogramm der Liga konzentrieren. "Mit der Relegation wollen wir uns noch gar nicht beschäftigen, denn wir haben noch drei schwere Spiele", erläuterte er. Zunächst geht es gegen DJK Twisteden, die eine starke Rückrunde spielt und "aktuell die Mannschaft der Stunde" ist. Danach trifft seine Truppe auf Liga-Primus Viktoria Goch, der in der zweiten Saisonhälfte noch kein einziges Spiel verloren hat. Am letzten Spieltag muss der Tabellenzweite dann gegen den abgestiegenen TSV Wachtendonk-Wankum ran. "Wir müssen unsere Hausaufgaben machen. Wenn wir alle Spiele gewinnen, dann bleiben wir da und dann werden wir uns mit den möglichen Gegnern beschäftigen", äußert der Chefcoach.