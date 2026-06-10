"Mögliche Auslosung direkt im Anschluss an die Partie in Pirmasens"

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Am heutigen Mittwochabend kommt es in der Aufstiegsrunde zur Regionalliga Südwest zu einem echten Krimi. Das anstehende Duell birgt eine sportliche Konstellation, die an Dramatik kaum zu überbieten ist: Unter bestimmten Umständen droht ein absoluter Gleichstand aller Teams, der eine Entscheidung per Los erzwingt.

In den bisherigen zwei Partien der Aufstiegsrunde gab es deutliche Ergebnisse. Am Donnerstag, 04.06.2026, besiegte der VfR Mannheim den FC Eddersheim mit 4:1. Am darauffolgenden Sonntag, 07.06.2026, setzte sich wiederum der FC Eddersheim mit einem 4:1-Erfolg gegen den FK 03 Pirmasens durch.

Vor dem heutigen letzten Spiel führt der VfR Mannheim die Tabelle mit 3 Punkten und einer Tordifferenz von +3 (4:1 Tore) an. Der FC Eddersheim liegt nach zwei absolvierten Spielen mit ebenfalls 3 Punkten und einem ausgeglichenen Torverhältnis von 5:5 auf dem zweiten Platz. Der FK 03 Pirmasens belegt nach einer Niederlage mit 0 Punkten und 1:4 Toren den dritten Rang.

Das mathematische Kuriosum bei einem 4:1

Am heutigen Mittwoch, 10.06.2026, um 19 Uhr treffen nun der FK 03 Pirmasens und der VfR Mannheim aufeinander. Sollte Pirmasens diese Partie im Heimspiel exakt mit 4:1 gewinnen, stünden alle drei Mannschaften am Ende mit jeweils 3 Punkten und einem exakt identischen Torverhältnis von 5:5 Toren da. Die Entscheidung über den Aufsteiger wäre völlig offen und müsste durch das Los gefällt werden.

Die organisatorischen Vorbereitungen für den Ernstfall

Für den Fall, dass dieses seltene Ereignis tatsächlich eintritt, sind die Verantwortlichen bereits vorbereitet. Jonas Ochs, Leiter Spielbetrieb und Referent der Geschäftsführung der Regionalliga Südwest GmbH, teilt gegenüber FuPa zum möglichen Losentscheid mit: "Eine mögliche Auslosung würde direkt im Anschluss an die Partie in Pirmasens erfolgen."

Die weiteren Szenarien der Regionalliga Südwest GmbH

In einer Mitteilung unter dem Titel „Was wäre wenn?“ hat die Regionalliga Südwest GmbH alle denkbaren Spielausgänge und deren Begründungen aufgeschlüsselt. Bei einem Sieg des VfR Mannheim oder einem Unentschieden steigt Mannheim aufgrund des Punkteverhältnisses auf.

Ein Sieg des FK 03 Pirmasens mit einem oder zwei Toren Differenz lässt ebenfalls den VfR Mannheim über die Tordifferenz aufsteigen. Gewinnt Pirmasens dagegen mit einer Differenz von vier oder mehr Toren, steigt Pirmasens selbst über die Tordifferenz auf.

Ein Pirmasenser 3:0-Sieg wiederum führt dazu, dass der FC Eddersheim aufgrund der Anzahl erzielter Tore aufsteigt. Sollte Pirmasens mit drei Toren Differenz gewinnen, das Ergebnis jedoch höher als 4:1 ausfallen (wie 5:2, 6:3 usw.), sichert sich Pirmasens über den Direktvergleich den Platz in der Regionalliga. Ein exaktes 4:1 führt zum Losentscheid.

Das Schiedsrichtergespann für die entscheidenden 90 Minuten

Geleitet wird diese emotionale Begegnung von Schiedsrichter Vincent Schandry aus Königstein im Taunus. An den Linien stehen ihm Frederik Angermaier als erster Schiedsrichterassistent und Dennis Jantz als zweiter Schiedsrichterassistent zur Seite. Als Vierter Offizieller komplettiert Lukas Jungfleisch das Unparteiischen-Gespann für diese Partie.