Mögglinger Wiederauferstehung: Totgesagte leben länger

Mit den Schwankungen in alle Extreme bleibt der Neuling ein Rätsel für sich. Hatte die 1:7-Schlappe bei der TSG Hofherrnweiler II scheinbar schon alle Chancen zerstört, so lebt die Mögglinger Hoffnung mit dem 01.Mai wieder. Zumal die weiteren Ergebnisse den Abstiegskampf noch weiter angeheizt haben.

Beeindruckend war die 180-Grad-Wende des 1.FC Stern allemal: Voller Disziplin und Leidenschaft verteidigte man auf dem Härtsfeld und befreite sich so auch aus dem anfänglichen Klammergriff der Verbandsliga-Reserve. Der erste Abschluss von Oliver Kuhn landete allerdings in den Armen von SF-Keeper Timo Hirschmann, auf der Gegenseite stellte sich Stern-Rückhalt Manuel Schmidt dem durchgebrochenen Jochen Knaus entgegen. Dorfmerkingen II war zwar optisch überlegen, rannte sich aber spätestens am Mögglinger Strafraum fest. Die Gäste standen sich und setzen immer wieder Nadelstiche nach vorne. Nach einem gegnerischen Fehlpass schloss Erkam Serince zu überhastet ab. Eine Flanke von Dennis Buchhauser rettete Dorfmerkingens Kapitän Patrick Winkler gerade noch vor Serince, allerdings auf Kosten einer Ecke. Dabei hatten die Hausherren den aufgerückten Hannes Balle völlig aus den Augen verloren, er stieg hoch und köpfte zum 0:1 ein (29.). Nach den schweren Tagen zuvor ein echter Brustlöser für den Stern. Beinahe hätte Balle diesen Treffer kurz darauf kopiert, setzte die Hereingabe von Leon Blum aber knapp vorbei.

Manuel Schmidt avancierte dann immer mehr zum Mögglinger Matchwinner. Die Viererkette um Balle und Österle ließ wenig zu und falls doch, dann war Schmidt der gewohnt zuverlässige Rückhalt. Als Gui Guimaraes in den Strafraum dribbelte, riss der Keeper gedankenschnell die Fäuste hoch. Nach dem Seitenwechsel parierte er wiederum stark gegen Dominik Fischer und sicherte den Abpraller vor dem heranstürmenden Knaus. Die Schlüsselszene folgte in der 75.Minute: Der eingewechselte Rudi Schneider tauchte frei vor Schmidt auf und legte den Ball auch clever vorbei, doch der Innenpfosten rettete die Mögglinger Führung. Wenig später bot sich Jochen Knauß ein Freistoß aus perfekter Position, doch Schmidt war abgetaucht und wehrte stark ab.

Die bangen Momente schärften noch einmal die Aufmerksamkeit, allerdings spielte der Stern seine zahlreichen Umschaltmomente nicht konsequent genug aus. Joker Serhat Sari wurde nach einem gelungenen Doppelpass mit Leon Blum noch von Winkler umgerannt, der Schiedsrichter ließ allerdings weiterspielen. Die Entscheidung wurde so bis kurz vor Schluss hinausgezögert: Steffen Berreth gewann die Kugel tief in der eigenen Hälfte, Tim Wiedmann trug sie schnell durch das Mittelfeld und schickte Buchhauser auf die Reise. Ganz lässig ließ der Torjäger den Dorfmerkinger Schlussmann stehen und schob lässig zum 2:0 ein – der erste Mögglinger Auswärtssieg seit Ende September war perfekt und entfacht neue Hoffnung auf das Wunder vom Klassenerhalt. Als nächsten Schritt braucht es eine Überraschung gegen das Topteam SG Heldenfingen/Heuchlingen am Sonntag, 15 Uhr in der heimischen Helmut-Pfeifer-Arena.