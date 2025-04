Mögglinger Derbylust: Der Spaß ist zurück beim 1.FC Stern II

Nach einer turbulenten Woche kam das prestigeträchtige Derby scheinbar genau richtig, um eine Reaktion zu zeigen. Nervenstärke, Selbstbewusstsein und Zusammengehörigkeitsgefühl hatte die Mögglinger Zweite offenbar wieder entdeckt – vor allem aber die Lust am Fußball. So bahnte sich frühzeitig der perfekte Einstand für den neuen Trainer Marcel Knödler an. Leidenschaftlich warfen sich die Stern-Kicker in jeden Zweikampf, in jeden Schuss und kauften dem favorisierten Gast damit den Schneid ab.