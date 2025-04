Mögglinger Derbyfrust: 1.FC Stern verliert gegen clevere Böbinger Verlinkte Inhalte Kreisliga A1 Mögglingen Böbingen

Ist der 1.FC Stern nicht reif genug für den Wiederaufstieg in die Bezirksliga? Vor über 300 Zuschauern reißt die beeindruckende Serie von zehn ungeschlagenen Spielen – und das ausgerechnet gegen den Spitzenreiter TSV Böbingen, der beim 0:3 (0:1) in den entscheidenden Szenen stets einen Schritt voraus ist.

Wie ausgeknockte Boxer standen die Mögglinger hinterher auf dem Rasen und mussten zum zweiten Mal in dieser Saison dem Nachbarn beim Feiern zusehen. Ein heftiger Wirkungstreffer, denn mit nun schon sieben Punkten Rückstand ist die Meisterschaft für den Stern fast schon außer Reichweite geraten. Mangelndes Spielglück war sicher auch dabei, denn trotz dem deutlichen Ergebnis stand das Derby lange Zeit auf Messers Schneide.

Böbingen startete druckvoll, ein Flachschuss von Valentin Sachsenmaier zischte haarscharf am langen Pfosten vorbei. Doch der Stern hielt stand, etwa durch einen starke Faustabwehr von Torwart Manuel Schmidt bei einem Freistoß, und verbuchte dann selbst die größten Chancen. Um einen Steilpass von Leon Blum abzufangen, war Gästekeeper Marco Hauke zuerst einen Schritt schneller als Dennis Buchhauser. Sturmpartner Tim Wiedmann hätte mit seiner scharfen Hereingabe beinahe ein Eigentor provoziert, der Kopfball von TSV-Kapitän Martin Wald flog haarscharf am Gehäuse vorbei und die folgende Ecke von Hannes Balle landete auf dem Querbalken. Nur drei Minuten später hatten die Mögglinger schon den Torschrei auf den Lippen, als Wiedmann von links in den Strafraum eindrang – doch sein platzierter Abschluss prallte vom Innenpfosten ab, bevor er von der Linie gekratzt wurde.

Es war ein Spiel auf hohem Niveau, in dem Kleinigkeiten entscheiden würde – der erste Fehler oder eben das erste Tor. Und so kam es: Die Hausherren hatten mehr Ballbesitz, doch dann verlor der aufgerückte Innenverteidiger Hannes Balle den entscheidenden Zweikampf gegen Valentin Sachsenmaier, der unbedrängt vors Tor zog und für seinen mitgelaufenen Bruder Benedikt ablegte – das 0:1 (42.) zum psychologisch ungünstigsten Zeitpunkt.

In der zweiten Hälfte wird das Spiel zerfahrener, weil Hauke eine tolle Parade auspackt und seine Vorderleute den Mögglinger Spielfluss immer wieder clever unterbrechen. In einem ansonsten sehr fairen Derby kommt es nach einem Foul an Cakmak zur Rudelbildung. Der Schiedsrichter hatte alle Mühe, die Streithähne zu trennen und ließ trotzdem seine Karten stecken.

Immer verzweifelter stürmte der Stern an, doch insgesamt kommt zu wenig Kreatives, um den Tabellenführer einmal in Bedrängnis zu bringen. Die Mögglinger Dribbelkünstler können sich kaum einmal in Szene setzen, auch die ruhenden Bälle kommen nicht durch. Einen besonderen Moment, vielleicht eine tolle Einzelaktion hätte es gebraucht: Etwa vom eingewechselten Julian Di Benedetto, der direkt einfach abzog, doch Hauke wehrte stark mit dem Fuß ab. Näher kamen die Hausherren dem Ausgleich nicht mehr.

Böbingen verteidigte kompakt und aufmerksam, während der Stern in den entscheidenden Szenen stets einen Schritt zu spät kam. So kam es, dass das Derby so deutlich ausging wie schon seit 15 Jahren nicht mehr: Martin Wald vollendete erst einen schnellen Gegenstoß (80.), dann noch einen Freistoß, an dem Schmidt noch mit den Fingerspitzen dran war, aber nichts mehr retten konnte (86.).