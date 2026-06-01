Mögglingen siegt 8:1, Fachsenfeld glänzt, 9:4-Wahnsinn in Heidenheim

TV Heuchlingen – FC Spraitbach 0:2 Der FC Spraitbach setzte sich auswärts beim TV Heuchlingen durch. Lukas Rein brachte die Gäste in der 29. Minute in Führung. Lange blieb das Spiel offen, ehe Robin Antz in der 72. Minute mit dem Treffer zum 2:0 für die Entscheidung sorgte.

SG Bettringen II – TSV Heubach 0:0 Im Duell zwischen der SG Bettringen II und dem TSV Heubach fielen keine Tore. Beide Mannschaften erspielten sich zwar Möglichkeiten, konnten diese jedoch nicht nutzen. So blieb es nach 90 Minuten beim torlosen Unentschieden.

SGM Lautern-Essingen – TSV Großdeinbach 6:2

Die SGM Lautern-Essingen feierte einen deutlichen Heimsieg. Daniel Dambacher eröffnete den Torreigen bereits in der 5. Minute. Maximilian Frey erhöhte in der 15. Minute auf 2:0, bevor Felix Seeliger in der 28. Minute den dritten Treffer nachlegte. Nach der Pause verwandelte Uwe Sonnleitner in der 55. Minute einen Foulelfmeter zum 4:0. David Schüler verkürzte in der 63. Minute für den TSV Großdeinbach. Daniel Dambacher stellte in der 72. Minute den Vier-Tore-Vorsprung wieder her. Elvan Beyer traf in der 84. Minute per Foulelfmeter zum 2:5, doch nur zwei Minuten später sorgte Jona Spazal in der 86. Minute für den 6:2-Endstand.

TV Herlikofen – FC Schechingen 2:3

Der FC Schechingen nahm in einer umkämpften Partie die drei Punkte mit. Marcel Tesar brachte die Gäste bereits in der 10. Minute in Führung. Marlon Großmann glich in der 19. Minute für den TV Herlikofen aus. Direkt nach dem Seitenwechsel traf Aron Abele in der 46. Minute zum 2:1 für den FC Schechingen. Marcel Ziegler erhöhte in der 73. Minute auf 3:1. Die Gastgeber kamen durch Marcel Gora in der 76. Minute noch einmal heran, konnten den Ausgleich jedoch nicht mehr erzielen.

TSV Waldhausen – 1. FC Stern Mögglingen 1:8

Vor 50 Zuschauern zeigte der 1. FC Stern Mögglingen eine beeindruckende Offensivleistung. Tim Wiedmann brachte die Gäste in der 2. Minute in Führung und erhöhte in der 26. Minute auf 2:0. Kenny Maurice Spengler verkürzte in der 29. Minute für den TSV Waldhausen. Dennis Buchhauser stellte nur zwei Minuten später den alten Abstand wieder her. Ibrahim Cakmak traf in der 42. und 45. Minute zum 5:1-Pausenstand. Nach dem Seitenwechsel erhöhte Ferhat Karaca in der 51. Minute auf 6:1. Dennis Buchhauser erzielte in der 57. Minute seinen zweiten Treffer des Tages. Den Schlusspunkt setzte Ibrahim Cakmak mit seinem dritten Tor in der 88. Minute zum 8:1-Endstand.

TV Straßdorf – 1. FC Eschach 6:2

Der TV Straßdorf setzte sich in einem torreichen Spiel deutlich durch. Robin Pflieger brachte die Gastgeber in der 10. Minute in Führung, ehe Jannik Bauer in der 16. Minute ausglich. Dominik Bertsch stellte in der 21. Minute auf 2:1, bevor Robin Pflieger vier Minuten später seinen zweiten Treffer des Tages erzielte. Nach der Pause erhöhten Max Berghaus in der 56. Minute und William Drung in der 64. Minute auf 5:1. Paul Altvater verkürzte nur eine Minute später für den 1. FC Eschach. Patrick Gräßle stellte in der 89. Minute den 6:2-Endstand her. Für den TV Straßdorf endete die Partie trotz des klaren Sieges nicht ohne Makel, denn Lukas Blessing sah in der 69. Minute die Gelb-Rote Karte.

TSV Mutlangen – SV Hussenhofen 3:2

Der TSV Mutlangen entschied eine dramatische Partie in letzter Sekunde für sich. Sinan Keskin brachte die Gastgeber in der 42. Minute in Führung. Sebastian Steinke erhöhte in der 60. Minute auf 2:0. Der SV Hussenhofen kämpfte sich jedoch zurück: Rico Seemann verkürzte in der 77. Minute und Pascal Sommer erzielte in der 90. Minute den Ausgleich. Als vieles auf ein Unentschieden hindeutete, schlug Sinan Keskin in der 90.+4 Minute erneut zu und sicherte dem TSV Mutlangen den späten Sieg.

SGM Alfdorf/Hintersteinenberg – TSB Schwäbisch Gmünd 3:2

Die SGM Alfdorf/Hintersteinenberg drehte einen Zwei-Tore-Rückstand und gewann noch mit 3:2. Enes Yazan brachte den TSB Schwäbisch Gmünd in der 10. Minute in Führung. David Karacic erhöhte in der 25. Minute auf 2:0. Nach der Pause begann die Aufholjagd der Gastgeber: Matthias Rack verkürzte in der 55. Minute, bevor Tom-Noah Klink in der 63. Minute den Ausgleich erzielte. Marcel Weinhardt vollendete die Wende schließlich mit seinem Treffer in der 70. Minute zum 3:2-Endstand.