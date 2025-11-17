Mögglingen jubelt, Wasseralfingen top, 2:2 im Heidenheimer Derby

In den Staffeln der Kreisliga A des Bezirks Ostwürttemberg war einiges geboten. Hier gibt es den ausführlichen Rückblick und den Service für jede Staffel.
Kreisliga A1:
TSV Heubach – SG Bettringen II 0:0
Vor 100 Zuschauern entwickelte sich ein hart umkämpftes Spiel ohne große Höhepunkte. Beide Teams standen defensiv stabil, klare Chancen blieben Mangelware. Am Ende steht ein torloses Remis.
FC Spraitbach – TV Heuchlingen 3:0
Nach ruhiger erster Hälfte drehte Spraitbach nach der Pause auf. Noah Hägele traf in der 50. Minute zum 1:0. Danach erhöhten Alin Fuchs (64.) und Robin Antz (69.) binnen weniger Minuten. Ein souveräner Heimsieg, der nach dem Seitenwechsel nicht in Gefahr geriet.
TSV Großdeinbach – SGM Lautern-Essingen 2:3
Großdeinbach startete stärker und führte durch Simon Wahl (15.). Doch Lautern-Essingen antwortete prompt: Dominik Gebel (25.) und Uwe Sonnleitner per Strafstoß (27.) drehten die Partie. Nach der Pause glich Elvan Beyer ebenfalls per Elfmeter (56.) aus. In einer hektischen Schlussphase war es erneut Uwe Sonnleitner (84.), der das Spiel entschied. Ein knapper Auswärtssieg.
FC Schechingen – TV Herlikofen 1:3
Herlikofen erwischte einen Traumstart: Lukas Karanikas (10.), Andre Simon (19.) und Marlon Großmann per Foulelfmeter (30.) sorgten für eine schnelle 0:3-Führung. Marcel Ziegler gelang in der 35. Minute nur noch Ergebniskosmetik. Schechingen fand kaum ins Spiel.
1. FC Eschach – TV Straßdorf 0:2
Straßdorf überzeugte mit starker Effizienz. Davut Özbek besorgte früh die Führung (15.), Niko Sittner machte in der 81. Minute den Deckel drauf. Eschach bemühte sich, blieb offensiv aber zu harmlos.
SV Hussenhofen – TSV Mutlangen 3:1
Mike Werner brachte Hussenhofen in der 16. Minute in Führung. Egzon Zejnulahi glich kurz nach der Pause aus (49.). Doch erneut Mike Werner (64.) und später Simeon Gussmann (84.) sorgten für den Heimsieg. Mutlangen konnte in der Schlussphase nicht mehr zulegen.
TSB Schwäbisch Gmünd – SGM Alfdorf/Hintersteinenberg 2:1
Ein Spiel mit spätem Drama: Denis Zipser traf früh für die Gäste (6.). Danach rannte Gmünd lange an und wurde erst spät belohnt. Gian Piero Falcone erzielte in der 81. Minute den Ausgleich – und traf in der 90.+7 sogar zum umjubelten Siegtreffer. Ein emotionaler Last-Minute-Erfolg.
1. FC Stern Mögglingen – TSV Waldhausen 5:2
Vor 160 Zuschauern lieferte Leon Takerer eine Gala: Er traf in der 5., 63. und 76. Minute und führte Mögglingen fast im Alleingang zum Sieg. Ibrahim Cakmak steuerte das 2:0 bei (32.). Waldhausen kam durch einen Doppelpack von Kenny Maurice Spengler (65., 67.) kurz heran, doch Fynn Wiedmann (90.+2) setzte den Schlusspunkt. Ein torreiches, unterhaltsames Spiel mit dem besseren Ende für die Gastgeber.
Kreisliga A2:
SGM Rindelbach/Neunheim – SG Eigenzell-Ellenberg 2:3
Vor 70 Zuschauern ging Rindelbach/Neunheim früh durch Robin Schips (10.) in Führung. Philipp Schmid glich in der 27. Minute aus. Kurz vor der Pause drehte Denis Eisemann das Spiel mit einem Treffer in der Nachspielzeit (45.+3). In der Schlussphase erhöhte Tim Kailer auf 1:3 (86.). Der späte Foulelfmeter von Lukas Wanner (90.+1) kam zu spät, um die Niederlage noch abzuwenden.
FC Röhlingen – Sportfreunde Rosenberg 1:2
Patrick Werner brachte Rosenberg in der 28. Minute in Führung. Lukas Pascal Stengelin glich in der Nachspielzeit der ersten Hälfte aus (45.+3). Trotz einer Roten Karte gegen Roman Schiele wegen Tätlichkeit (56.) gelang Andreas Schmid in der 73. Minute der Siegtreffer. Röhlingen drückte spät, kam aber nicht mehr heran.
FSV Zöbingen – SGM Fachsenfeld/Dewangen 0:0
Ein defensiv geprägtes Spiel ohne große Torraumszenen. Beide Teams neutralisierten sich, klare Chancen blieben selten. Das 0:0 geht in Ordnung.
FV Viktoria Wasseralfingen – SV Lauchheim 5:1
Wasseralfingen dominierte das Spiel von Beginn an. Luca Baier (6.) und Cemal Krasniqi (33.) stellten früh auf 2:0. Nach der Pause erhöhte Marius Weber (50.). Tobias Krabler verkürzte in der 67. Minute für Lauchheim, doch Adrian Sladic (79.) und Jeremy Ulmer (80.) sorgten für einen deutlichen 5:1-Endstand.
FC Ellwangen – TSG Abtsgmünd 0:1
Ein hart umkämpftes Spiel, das erst ganz spät entschieden wurde. Clemens Schmid traf in der 90. Minute und bescherte Abtsgmünd den Auswärtssieg. Ellwangen hielt lange gut dagegen, blieb aber offensiv zu harmlos.
TSV Adelmannsfelden – SV Pfahlheim 0:1
Auch hier fiel das Tor erst unmittelbar vor Schluss. Marko Stock traf in der 90. Minute für Pfahlheim und entschied eine über weite Strecken ausgeglichene Partie.
TSV Westhausen – SV Jagstzell 1:2
Timo Ziegler traf in der Nachspielzeit der ersten Hälfte zum 0:1 (45.+1). Nach dem Seitenwechsel glich Daniel Schneider (50.) aus. Doch erneut war es Timo Ziegler, der in der 70. Minute erfolgreich war und den Gästen den Sieg sicherte.
SV Kerkingen – SC Unterschneidheim 3:1
Die Partie entschied sich innerhalb weniger Minuten: Julian Saur traf in der 69. Minute zum 1:0. Matthias Kienle glich per Foulelfmeter (74.) aus. Doch Benedikt Buchstab (75.) und Stefan Herdeg (76.) legten sofort nach und bescherten Kerkingen den 3:1-Heimsieg.
