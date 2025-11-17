Mögglingen jubelt, Wasseralfingen top, 2:2 im Heidenheimer Derby

TSV Heubach – SG Bettringen II 0:0

Vor 100 Zuschauern entwickelte sich ein hart umkämpftes Spiel ohne große Höhepunkte. Beide Teams standen defensiv stabil, klare Chancen blieben Mangelware. Am Ende steht ein torloses Remis.

FC Spraitbach – TV Heuchlingen 3:0

Nach ruhiger erster Hälfte drehte Spraitbach nach der Pause auf. Noah Hägele traf in der 50. Minute zum 1:0. Danach erhöhten Alin Fuchs (64.) und Robin Antz (69.) binnen weniger Minuten. Ein souveräner Heimsieg, der nach dem Seitenwechsel nicht in Gefahr geriet.

TSV Großdeinbach – SGM Lautern-Essingen 2:3

Großdeinbach startete stärker und führte durch Simon Wahl (15.). Doch Lautern-Essingen antwortete prompt: Dominik Gebel (25.) und Uwe Sonnleitner per Strafstoß (27.) drehten die Partie. Nach der Pause glich Elvan Beyer ebenfalls per Elfmeter (56.) aus. In einer hektischen Schlussphase war es erneut Uwe Sonnleitner (84.), der das Spiel entschied. Ein knapper Auswärtssieg.

FC Schechingen – TV Herlikofen 1:3

Herlikofen erwischte einen Traumstart: Lukas Karanikas (10.), Andre Simon (19.) und Marlon Großmann per Foulelfmeter (30.) sorgten für eine schnelle 0:3-Führung. Marcel Ziegler gelang in der 35. Minute nur noch Ergebniskosmetik. Schechingen fand kaum ins Spiel.

1. FC Eschach – TV Straßdorf 0:2

Straßdorf überzeugte mit starker Effizienz. Davut Özbek besorgte früh die Führung (15.), Niko Sittner machte in der 81. Minute den Deckel drauf. Eschach bemühte sich, blieb offensiv aber zu harmlos.

SV Hussenhofen – TSV Mutlangen 3:1

Mike Werner brachte Hussenhofen in der 16. Minute in Führung. Egzon Zejnulahi glich kurz nach der Pause aus (49.). Doch erneut Mike Werner (64.) und später Simeon Gussmann (84.) sorgten für den Heimsieg. Mutlangen konnte in der Schlussphase nicht mehr zulegen.

TSB Schwäbisch Gmünd – SGM Alfdorf/Hintersteinenberg 2:1

Ein Spiel mit spätem Drama: Denis Zipser traf früh für die Gäste (6.). Danach rannte Gmünd lange an und wurde erst spät belohnt. Gian Piero Falcone erzielte in der 81. Minute den Ausgleich – und traf in der 90.+7 sogar zum umjubelten Siegtreffer. Ein emotionaler Last-Minute-Erfolg.

1. FC Stern Mögglingen – TSV Waldhausen 5:2

Vor 160 Zuschauern lieferte Leon Takerer eine Gala: Er traf in der 5., 63. und 76. Minute und führte Mögglingen fast im Alleingang zum Sieg. Ibrahim Cakmak steuerte das 2:0 bei (32.). Waldhausen kam durch einen Doppelpack von Kenny Maurice Spengler (65., 67.) kurz heran, doch Fynn Wiedmann (90.+2) setzte den Schlusspunkt. Ein torreiches, unterhaltsames Spiel mit dem besseren Ende für die Gastgeber.