Mögge marschiert weiter: In den ersten 29 Minuten zum Sieg gestürmt

Die Mögglinger hätten bis zur Pause sogar noch weiter nachlegen können. Aus kurzer Distanz zielte Buchhauser knapp drüber und als er kurz darauf in eine Wiedmann-Flanke grätschte, da stellte sich der beste Pfahlbronner, Torwart Nick Schairer, in den Weg. Der dreifache Assistgeber Tim Wiedmann wurde auch noch zweimal selbst schön freigespielt, schoss aber vorbei. Zum Abschluss von zwei englischen Wochen konnte es sich der Stern erlauben, einen Gang zurückzuschalten. Eine dicke Chance zum Ehrentreffer bot sich dem SVP nach knapp 70 Minuten, doch Fabian Härer schoss am langen Pfosten aus einem Meter vorbei.

Auch mit Halbgas blieb die Elf von Tuna Tözge am Drücker. Der Stern-Coach verfolgte seine Rückkehr an alte Wirkungsstätte ganz entspannt. Ein deutlicheres Ergebnis verhinderte alleine der starke Schairer, der gegen Wiedmann reaktionsschnell den Fuß ausstreckte und bei zwei Distanzschüssen den Premierentreffer von Mögglingens Youngster Georgi Basonidis vereitelte. In der Schlussphase legte der Stern noch einmal zu. Mohammad Mohammadi gewann die Kugel auf der rechten Außenbahn, Tim Wiedmann verlagerte und hatte das Auge für Fynn Wiedmann – 5:0 (85.). Nur wenige Augenblicke später verlängerte Mohammadi per Kopf und Christoph Forstenhäusler, der mit Abstand die meisten Meter auf dem Tacho hatte, vollstreckte mit ordentlich Wumms zum Endstand (87.).