Mögeldorf setzt auf »einen genialen Jugendbereich« und viel Schweiß Trainer Manuel Bergmüller setzt weiter auf das Erfolgsmodell Jugend +++ Kaum externe Wechsel am Sportpark +++ Trainingsverbot am Wochenende gut weggesteckt von Marco Baumgartner · Heute, 06:13 Uhr · 0 Leser

SpVgg Trainer Manuel Bergmüller (hinten rechts) und Präsident Lothar Meisinger (hinten links) begrüßen die zahlreichen "Neuen" in Mögeldorf. – Foto: SpVgg Mögeldorf

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Nach der bärenstarken Premierensaison und einem überragenden sechsten Tabellenplatz geht die SpVgg Mögeldorf 2000 mit viel Vorfreude, aber auch der gewohnten Portion Demut in das verflixte zweite Landesliga-Jahr. Vor dem scharfen Saisonstart wirft ein Blick auf den aktuellen Stand der Vorbereitung und das runderneuerte Gesicht des Kaders für die Landesliga- und Kreisligasaison 2026/2027 die Schatten voraus.

Jugend-Power statt Transfer-Wahnsinn Wer bei den Mögeldorfern große Transfer-Offensiven erwartet hat, kennt die Philosophie am Sportpark schlecht. „Neuzugänge halten sich bei uns immer in Grenzen. Zumindest externe, weil wir einfach einen genialen Jugendbereich haben“, stellt Trainer Manuel Bergmüller unmissverständlich klar. Die Konsequenz: Gleich sechs vielversprechende Talente aus der eigenen A-Jugend rücken fest in den Herrenbereich auf. Neben Marco Winkler, Philipp Thommen, Keeper Savas Adigüzel und dem extrem jungen Mateo Cañadas Hoffmann (Jahrgang 2008) gehören auch Manu Mrkonjic und Lennart Höld (nicht im Bild) zu den aufrückenden U19-Jungs. Ganz ohne externe Impulse geht es im Hinblick auf die anstehenden Aufgaben in der Landes- und Kreisliga dann aber doch nicht. Mit Luca Englhard (Post SV Nürnberg, Jahrgang 2004) wechselt Bergmüllers „absoluter Wunschspieler“ an den Sportpark, in dem der Trainer „sehr viel Potenzial“ sieht. Vom Post SV kommt zudem auch Philip Süß an den Sportpark.

Hinzu kommt der berufsbedingte Nürnberger Neubürger Lukas Heinrich (FC Wernberg), der mit dem Geburtsjahr 2001 im Mögeldorfer Gefüge „schon fast ein erfahrener Spieler“ ist. Komplettiert werden die externen Neuzugänge durch Joaquin Aragon Alvares (Megas), Markus Baer (Bad Lobenstein), Ali Almenshawi (Baiersdorfer SV) sowie Rückkehrer Mauritz Zink (SV Buckenhofen), der nach einem einjährigen Gastspiel zu seinem Stammverein zurückkehrt. Auf der Abgangsseite schmerzt sportlich vor allem der Verlust von Mittelfeld-Stütze Eron Sejdijaj, den es zum Bayernliga-Aufsteiger DJK Ammerthal zog. „Das war unser einziger Stammspieler als Abgang. Den Rest konnten wir überwiegend halten“, erklärt Bergmüller, dessen Konzept ohnehin einen fließenden Übergang zwischen der U23 und der ersten Mannschaft vorsieht.