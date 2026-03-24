– Foto: Manni Hermes

Im Nachholspiel des 16. Spieltags empfängt der SV Meppen II den BSV Rehden. Während die Gastgeber ihre Position im oberen Tabellenmittelfeld festigen wollen, reist Rehden nach einer deutlichen Niederlage mit dem Ziel der Stabilisierung an.

Die Gastgeber konnten zuletzt mit einem 2:0-Auswärtssieg beim MTV Wolfenbüttel überzeugen und präsentierten sich dabei defensiv stabil und effizient im Abschluss. Dieser Erfolg unterstreicht die positive Entwicklung der Mannschaft, die sich in den vergangenen Wochen im oberen Tabellendrittel etabliert hat.

Der SV Meppen II geht als Tabellen­siebter mit 33 Punkten in die Begegnung und kann mit einem weiteren Erfolg den Anschluss an die Spitzengruppe weiter verkürzen. Der BSV Rehden reist als Tabellenneunter mit 29 Punkten an und benötigt Zählbares, um den Kontakt zum oberen Tabellenmittelfeld nicht zu verlieren.

Trainer Carsten Stammermann ordnet die kommende Aufgabe dennoch vorsichtig ein: „Uns erwartet ein schweres Heimspiel. Rehden hat eine sehr erfahrene Mannschaft und tut sich auswärts leichter als zuhause. Wir möchten unseren Auswärtserfolg vergolden und nachlegen, wir wissen, dass dafür wieder vieles passen muss.“

Rehden nach klarer Niederlage unter Druck

Der BSV Rehden musste zuletzt eine deutliche 0:5-Niederlage gegen Tabellenführer SV Atlas Delmenhorst hinnehmen und steht nun vor der Aufgabe, sich auswärts stabiler zu präsentieren. Die Mannschaft verfügt über Erfahrung, hat jedoch zuletzt defensiv anfällig gewirkt.

Gerade in fremden Stadien sieht Stammermann eine Stärke des Gegners, was die Ausgangslage für die Gastgeber zusätzlich anspruchsvoll macht.

Rückblick auf das Hinspiel

Das erste Aufeinandertreffen entschieden die Meppener mit 2:1 für sich. Nach einem Rückstand drehte der SV Meppen II die Partie durch Treffer von Hermes und Hoffmann, der per Foulelfmeter erfolgreich war. Rehden spielte nach frühen Platzverweisen über weite Strecken in Unterzahl.

Personelle Situation und Ausblick

Meppen muss auf Kai Möllermann verzichten, der mit einer Zerrung ausfällt. Dafür kehrt Simon Hoffmann nach abgesessener Sperre in den Kader zurück. Stammermann betonte zudem die besondere Atmosphäre: „Wir freuen uns auf ein richtig gutes Flutlichtspiel."

Für beide Teams bietet die Partie die Möglichkeit, sich im engen Tabellenmittelfeld weiter zu positionieren. Während Meppen den nächsten Schritt nach oben anstrebt, geht es für Rehden darum, nach dem Rückschlag wieder Stabilität zu gewinnen.