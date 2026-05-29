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"Möchten eine sehr gute Serie krönen"
Tabellenfünfter empfängt abstiegsbedrohten Konkurrenten zum letzten Heimspiel der Saison
Für BSC Acosta II geht es am vorletzten Spieltag um die Chance auf Rang vier, für den SV Arminia Vechelde um wichtige Punkte im unteren Tabellenbereich. Die Ausgangslage verspricht ein intensives Duell mit unterschiedlichen Zielsetzungen.
Wenn BSC Acosta II am Sonntag den SV Arminia Vechelde empfängt, treffen zwei Mannschaften mit klar voneinander getrennten Ausgangslagen aufeinander. Die Gastgeber gehen mit 42 Punkten als Tabellenfünfter in den 29. Spieltag und haben weiterhin die Möglichkeit, noch auf Rang vier vorzurücken. Vechelde reist dagegen mit 29 Punkten als Dreizehnter an und benötigt im Kampf um den Klassenerhalt weiterhin Zähler.
Während Acosta sich im oberen Tabellenbereich etabliert hat, musste Vechelde beim 1:3 in Rautheim einen weiteren Rückschlag hinnehmen.
Das erste Aufeinandertreffen der beiden Mannschaften endete ohne Treffer. Beim 0:0 in Vechelde neutralisierten sich beide Teams über weite Strecken, klare Torchancen blieben selten. Auch diesmal erwartet Acosta-Trainer Uwe Stucki eine enge Begegnung: „Ich erwarte ein spannendes und ausgeglichenes Spiel.“
Acosta setzt auf Heimstärke
Für die Gastgeber besitzt die Partie zusätzliche Bedeutung, da es das letzte Heimspiel der Saison ist. Zudem wird die Mannschaft nach längerer Zeit wieder im Stadion auf Rasen antreten. „Wir wollen am Sonntag nach sehr langer Zeit wieder einmal auf Rasen im Stadion unser letztes Heimspiel bestreiten“, sagte Stucki vor der Begegnung.
Die Zielsetzung formuliert der Trainer eindeutig: „Mit einem Heimsieg möchten wir die Option auf Platz vier aufrechterhalten und eine sehr gute Serie krönen.“ Personell sieht sich Acosta gut vorbereitet. „Der Kader wird aus 18 motivierten Spielern bestehen“, erklärte Stucki.
Für den SV Arminia Vechelde bleibt die Situation im Tabellenkeller angespannt. Drei Spieltage vor Saisonende ist der Klassenerhalt rechnerisch noch nicht gesichert. Entsprechend hoch dürfte die Bedeutung jedes einzelnen Punktes sein.
Auch darauf verwies Stucki ausdrücklich: „Unser Gegner aus Vechelde hat den Klassenerhalt noch nicht ganz sicher und benötigt noch Punkte.“ Damit treffen am Sonntag zwei Mannschaften aufeinander, für die es trotz unterschiedlicher Tabellenregionen weiterhin um wichtige Saisonziele geht.