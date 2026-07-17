"Möchten attraktiven Fußball zeigen, der unsere Zuschauer begeistert"

Im FuPa-Teamcheck sprechen Florian Treske, Trainer des SSV Ehingen-Süd in der Landesliga, Staffel 4, und Helmut Schleker, Vorstand Fußball des SSV Ehingen-Süd, über den bitteren Abstieg aus der Verbandsliga, die verjüngte Mannschaft und den Anspruch, in der neuen Saison ganz oben mitzuspielen.
„Es ist sehr schade, dass wir es nicht geschafft haben, zudem war es auch unnötig“, sagt Helmut Schleker gegenüber FuPa. „Das Gute an dem Abstieg ist, dass wir in den letzten Spielen wieder das Niveau hatten, das nötig war, um in der Verbandsliga zu spielen. Entscheidend war hier auch, dass Co-Trainer Jan Deiss übernommen hat und das Team über Disziplin sowie eine andere Trainingsgestaltung wieder in die richtige Spur bringen konnte.“
Chance im Einschnitt
Trotz der Enttäuschung sieht Helmut Schleker im Abstieg auch eine Möglichkeit zur Erneuerung. Die Mannschaft wurde jünger, der Blick richtet sich stärker auf die Region. „Ich sehe den Abstieg als große Chance, es sind jetzt fünf jüngere Spieler um die 20 dazugekommen. Die Mannschaft wurde sehr verjüngt, und trotzdem ist das Potenzial weiter da. Es ist jetzt auch die Möglichkeit, in der Region zu spielen und uns hier zu zeigen.“
Lob für Jona Sachpadzidis
Einen Spieler hebt Helmut Schleker ausdrücklich hervor, auch wenn er das normalerweise ungern tut. „Ich mache das überhaupt nicht gerne, aber ich mache eine Ausnahme für Jona Sachpadzidis der von SW Donau gekommen ist. Er ist ein sehr starker physischer Spieler und hat sich sehr gut entwickelt. Sachpadzidis ist auch charakterlich ein super Spieler, es ist da auf jeden Fall noch Potenzial nach oben vorhanden.“
"Genau der richtige Trainer"
Mit Florian Treske beginnt beim SSV Ehingen-Süd ein neuer Abschnitt. Helmut Schleker verbindet mit ihm klare Erwartungen. „Florian Treske ist jetzt genau der richtige Trainer, um mit der jungen Truppe die Basiselemente, was auch die Passgenauigkeit betrifft, einfach weiterzuentwickeln. Er ist ein Trainer, der die Mannschaft motivieren kann, und die Mannschaft freut sich auch auf diesen Trainer.“
Die Rückkehr in die Landesliga Staffel 4 verändert auch die Anforderungen. „Gewisse Taktikvariationen sind eigentlich leichter in der Landesliga umzusetzen. Es wird ein gewisser Druck auf der Mannschaft da sein, da viele im Umfeld sowie der Trainer selbst erwarten, dass wir vorne mitspielen.“
Härtetest gegen die U19 des SSV Ulm
„Der Fokus liegt voll auf der Vorbereitung, um die Mannschaft auf die Saison vorzubereiten, und zum Abschluss der Vorbereitung wartet am 24. Juli mit dem Testspiel gegen die U19 des SSV Ulm nochmals ein echter Härtetest, auf den wir uns besonders freuen“, sagt Treke zu den Highlights in den nächsten Wochen.
Attraktiver Fußball als Anspruch
Die sportliche Ziele formuliert Florian Treske ambitioniert. „Unsere Zielsetzung ist klar: Wir möchten einen taktisch gut organisierten und spielerisch attraktiven Fußball zeigen, der unsere Zuschauer begeistert und ihnen Freude macht, auf den Sportplatz zu kommen und uns zu unterstützen. Gleichzeitig wollen wir in der Liga ganz oben mitspielen und eine erfolgreiche Saison absolvieren.“
TSV Neu-Ulm als Favorit
Den größten Konkurrenten im Kampf um die Spitze sieht Florian Treske beim TSV Neu-Ulm. „Für uns zählt der TSV Neu-Ulm zu den größten Favoriten auf die Meisterschaft. Die Mannschaft verfügt bereits über einen sehr guten Kader und hat sich in der Sommerpause zusätzlich punktuell hervorragend verstärkt. Deshalb sehen wir sie als einen der Top-Anwärter auf den Titel.“
Mehrere Abgänge
Im Kader des SSV Ehingen-Süd gab es einige Veränderungen. Zu den Abgängen zählen Janis Peter zum FC Gundelfingen, Angelo Barone zu Türkspor Neu-Ulm, Maurice Strobel zu Türkspor Neu-Ulm, Jan Deiss zur TSG Ehingen, Lorenz Bachner zum SC Staig, Kevin Ruiz zum TSV Blaustein, Matthias Benkovic zum TSV Neu-Ulm, Benjamin Gralla zum SV Sulmetingen, Daniel Schuhmacher mit unbekanntem neuen Verein und Yannik Bochtler ebefalls mit unbekanntem neuen Verein.
Neue Kräfte für Ehingen-Süd
Auf der Zugangsseite stehen Florian Treske vom SV Reinstetten, Patrick Hertenberger vom SV Reinstetten, Ralf Weinmann vom TSV Berg, Julian Gebhart vom FV Biberach, Marco Pohl vom SV Sulmetingen, Max Bachner vom SC Staig, Tim Schneider vom TSV Neu-Ulm, Jonas Herde vom SC Öpfingen, Max Bloching und Bekir Yilmaz aus der eigenen Jugend.
Regeln für mehr Spielfluss
Auch bei möglichen Regeländerungen rund um die Fußball-Weltmeisterschaft sieht Florian Treske positive Ansätze. „Ich finde die eingeführten Regeländerungen insgesamt sehr sinnvoll. Besonders die effektivere Nettospielzeit sorgt dafür, dass mehr Fußball gespielt wird und unnötige Spielunterbrechungen reduziert werden. Das macht das Spiel für Zuschauer attraktiver und fairer. Deshalb würde ich es begrüßen, wenn diese Regeländerungen – soweit umsetzbar – auch im Amateurfußball Anwendung finden würden.“