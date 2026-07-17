"Möchten attraktiven Fußball zeigen, der unsere Zuschauer begeistert" FuPa-Teamcheck: Der SSV Ehingen-Süd geht nach dem Abstieg in der Landesliga, Staffel 4, mit dem neuen Trainer Florian Treske an den Start von Matthias Kloos · Heute, 19:00 Uhr · 0 Leser

Florian Treske (links im Bild) und Helmut Schleker – Foto: SSV Ehingen-Süd

Im FuPa-Teamcheck sprechen Florian Treske, Trainer des SSV Ehingen-Süd in der Landesliga, Staffel 4, und Helmut Schleker, Vorstand Fußball des SSV Ehingen-Süd, über den bitteren Abstieg aus der Verbandsliga, die verjüngte Mannschaft und den Anspruch, in der neuen Saison ganz oben mitzuspielen.

„Es ist sehr schade, dass wir es nicht geschafft haben, zudem war es auch unnötig“, sagt Helmut Schleker gegenüber FuPa. „Das Gute an dem Abstieg ist, dass wir in den letzten Spielen wieder das Niveau hatten, das nötig war, um in der Verbandsliga zu spielen. Entscheidend war hier auch, dass Co-Trainer Jan Deiss übernommen hat und das Team über Disziplin sowie eine andere Trainingsgestaltung wieder in die richtige Spur bringen konnte.“ Chance im Einschnitt



Trotz der Enttäuschung sieht Helmut Schleker im Abstieg auch eine Möglichkeit zur Erneuerung. Die Mannschaft wurde jünger, der Blick richtet sich stärker auf die Region. „Ich sehe den Abstieg als große Chance, es sind jetzt fünf jüngere Spieler um die 20 dazugekommen. Die Mannschaft wurde sehr verjüngt, und trotzdem ist das Potenzial weiter da. Es ist jetzt auch die Möglichkeit, in der Region zu spielen und uns hier zu zeigen.“

Lob für Jona Sachpadzidis



Einen Spieler hebt Helmut Schleker ausdrücklich hervor, auch wenn er das normalerweise ungern tut. „Ich mache das überhaupt nicht gerne, aber ich mache eine Ausnahme für Jona Sachpadzidis der von SW Donau gekommen ist. Er ist ein sehr starker physischer Spieler und hat sich sehr gut entwickelt. Sachpadzidis ist auch charakterlich ein super Spieler, es ist da auf jeden Fall noch Potenzial nach oben vorhanden.“ "Genau der richtige Trainer"



Mit Florian Treske beginnt beim SSV Ehingen-Süd ein neuer Abschnitt. Helmut Schleker verbindet mit ihm klare Erwartungen. „Florian Treske ist jetzt genau der richtige Trainer, um mit der jungen Truppe die Basiselemente, was auch die Passgenauigkeit betrifft, einfach weiterzuentwickeln. Er ist ein Trainer, der die Mannschaft motivieren kann, und die Mannschaft freut sich auch auf diesen Trainer.“

Die Rückkehr in die Landesliga Staffel 4 verändert auch die Anforderungen. „Gewisse Taktikvariationen sind eigentlich leichter in der Landesliga umzusetzen. Es wird ein gewisser Druck auf der Mannschaft da sein, da viele im Umfeld sowie der Trainer selbst erwarten, dass wir vorne mitspielen.“