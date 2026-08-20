„Möchte nicht mehr der Trainer sein, bei dem es nur um Fußball geht“

Sportlich ist das Ziel zunächst klar: Der SC Victoria Mennrath will sich in der Landesliga behaupten und den Abstieg vermeiden. Gleichzeitig soll die Mannschaft Schritt für Schritt verjüngt und weiterentwickelt werden. Die nächste Gelegenheit dazu bietet sich bereits am Freitagabend. Dann empfängt Mennrath um 20 Uhr die Sportfreunde Neuwerk in der Mennrather Kull.

Es ist ein echtes Mönchengladbacher Duell – und dank der Flutlichtatmosphäre zugleich ein besonderer Rahmen für Schmalenbergs erste Wochen als Mennrather Trainer. Nach dem gelungenen Auftakt in Biemenhorst wartet damit die nächste Bewährungsprobe.