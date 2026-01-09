"Möchte langfristig weiter nach oben"

Die TSG Dissen überwintert im gesicherten Tabellenbereich der 1. Kreisklasse Osnabrück Süd. Trainer Valentino Magnolo zieht eine insgesamt positive Zwischenbilanz, benennt aber auch klar die Schwachstellen. Mit einer strukturierten Vorbereitung, personellen Veränderungen und dem Blick nach oben soll die Rückrunde stabiler verlaufen.

Nach einer langen Winterpause nimmt die TSG Dissen am 19. Januar 2026 die Vorbereitung für die Rückrunde auf. Das letzte Pflichtspiel liegt bereits vom 30. November zurück, weshalb Magnolo frühzeitig Grundlagenarbeit einfordert. „Zuvor müssen unsere Jungs ein paar Läufe machen, um eine gewisse Grundlagenausdauer zu Vorbereitungsbeginn mitzubringen“, sagt der Coach.

Intensiver wird zudem die Zusammenarbeit mit Physiotherapeut Noah. Geplant sind Gruppenworkouts und Spinningkurse. Ob diese Maßnahmen von der Mannschaft als Highlight wahrgenommen werden, lässt Magnolo offen: „Ob das ein Highlight für die Jungs sein wird, bleibt abzuwarten.“

Neben dem sportlichen Teil spielt auch das Vereinsleben eine Rolle. Als besonderes Ereignis hebt Magnolo die Blau-Weiße-Nacht des Gesamtvereins hervor, die im Februar stattfindet. „Da ist der Vorbereitungsplan so angepasst, dass die Jungs am Folgetag frei haben und sich ein bisschen erholen dürfen.“

Zwischen Zufriedenheit und Ambition

Mit dem bisherigen Saisonverlauf zeigt sich der Trainer grundsätzlich einverstanden. „Punktetechnisch stehen wir besser da als letzte Saison“, bilanziert Magnolo. Gleichzeitig verweist er auf deutliche Ausschläge in den Leistungen. Neben sehr guten Halbzeiten und Spielen habe es auch „sehr herbe Niederlagen“ gegeben, „die wir in der Vergangenheit so nicht hatten“.

Besonders schmerzlich seien Partien gewesen, in denen die TSG spielerisch überlegen war, sich aber nicht belohnte. „Da hat uns ein bisschen die Cleverness gefehlt“, so Magnolo. Sein Fazit fällt dennoch ausgewogen aus: „Insgesamt bin ich zufrieden, aber dennoch möchte ich langfristig weiter nach oben.“

Entwicklungspotenzial trotz klarer Defizite

Als größte positive Überraschung hebt der Trainer die Anpassungsfähigkeit seiner Mannschaft hervor. Verletzungen, Abwesenheiten sowie Zu- und Abgänge hätten immer wieder Umstellungen erfordert. „Wir waren oftmals gezwungen, Spieler auf neue Positionen einzusetzen, anzulernen oder umzumodeln“, erklärt Magnolo.

Besonders das Zentrum sei mehrfach neu formiert worden. „Bis zuletzt haben unser gelernter Außenverteidiger und Flügelspieler die Doppelsechs besetzt“, berichtet er. Trotz der ständigen Wechsel habe es „oft sehr gute Leistungen“ gegeben. Magnolos Anerkennung ist deutlich: „Davor ziehe ich meinen Hut.“

Ein Blick auf die Tabelle zeigt für den Trainer klaren Handlungsbedarf. „Wir haben die zweitmeisten Gegentore der Liga“, stellt Magnolo fest. Die Arbeit gegen den Ball müsse ebenso verbessert werden wie das Verhalten nach Ballverlust. „Da müssen wir definitiv wieder an unserer Defensive arbeiten.“

Geduld und Stabilität als Schlüssel für die Rückrunde

Trotz der Schwächen sieht Magnolo großes Potenzial in seiner Mannschaft. „Wir haben eine junge, ambitionierte Mannschaft, die definitiv das Zeug dazu hat und sich nicht verstecken braucht“, sagt er. Ein entscheidender Faktor werde dabei die personelle Situation sein. „Und wenn uns der liebe Gott nun ein bisschen das Verletzungspech abnimmt, dann blicke ich sehr positiv in die Zukunft.“

Zur Rückrunde kommt es auch zu personellen Anpassungen im Trainerteam. Magnolo ist künftig alleinverantwortlich. „Ich hatte das Amt vorher zusammen mit Florian Todaro bekleidet, der nun aufhört.“

Im Spielerkader steht der Abgang von Alexander Seidel fest, der zum TuS Hilter wechselt. Neu hinzu kommt Jonas Goltz, ein ehemaliger Jugendspieler der TSG. „Er möchte nach einer Pause noch mal gegen den Ball treten und stößt ab sofort zu uns dazu“, so Magnolo. Zwei weitere Zugänge seien bereits fix, allerdings noch nicht finalisiert.

Im Rennen um die Meisterschaft sieht Magnolo klare Favoriten. „Der FC Sandzak hat aus meiner Sicht die besten fußballerischen Anlagen vereint in einem Team“, erklärt er und verweist zudem auf die Ambitionen des Vereins. Dennoch rechnet er auch mit Konkurrenz durch den TV Neuenkirchen und den SV Wissingen.

Im Tabellenkeller nennt Magnolo einen klaren Kandidaten. „Punktetechnisch ist der FC Bissendorf natürlich sehr abgeschlagen und wird es dementsprechend im Abstiegskampf nicht leicht haben.“