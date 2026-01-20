"Möchte immer gewinnen, egal gegen wen": MTV Stuttgart trotzt Krise

– Foto: Zafer Hosman/Verein

Der MTV Stuttgart steckt in der Landesliga Württemberg, Staffel 2, in einer sportlich schwierigen Phase. Trainer Björn Lorer ordnet die Hinrunde ein, spricht offen über Ursachen, Rückschläge und erklärt, warum er trotz Abstiegsgefahr an den Weg glaubt.

„Sicherlich lief die Hinrunde anders, als wir es uns vorgestellt haben“, sagt Björn Lorer rückblickend. Nach Jahren des sportlichen Aufschwungs sei die aktuelle Situation eine neue Erfahrung. „Die Erwartungshaltung war klar, dass wir dieses Jahr oben mitspielen können.“ Stattdessen findet sich der MTV Stuttgart in einer Phase wieder, in der der Blick eher nach unten als nach oben geht. Lorer betont, dass die Liga „deutlich stärker und auch leistungsdichter“ sei, sieht die Hauptgründe aber im eigenen Verein. „Die hauptsächlichen Gründe müssen wir intern bei uns suchen“, erklärt der Trainer. Abgänge, Verletzungen und mentale Faktoren

Ein wesentlicher Faktor seien personelle Verluste. „Ein großer Faktor sind sicherlich Abgänge wichtiger Schlüsselspieler, die uns diese Saison nicht mehr zur Verfügung stehen und die wir bisher nicht kompensieren konnten.“ Besonders der Abschied von Torhüter Carl Zimmermann habe sich bemerkbar gemacht. Hinzu kamen zahlreiche Ausfälle. „Verletzungen und Spieler, die aus privaten Gründen nicht zur Verfügung stehen, gibt es logischerweise bei allen, bei uns war es phasenweise in der Hinrunde extrem.“ Teilweise habe man nicht einmal den Kader vollbekommen. Auch die Vorbereitung sei problematisch gewesen: „Die Sommervorbereitung war nicht ideal, der Start in die Runde lief dann leider auch nicht gut.“ Mit ausbleibenden Ergebnissen habe sich Verunsicherung breitgemacht. „Nach den Erwartungen der Vorsaison beginnt es dann bei einigen Spielern in den Köpfen das Grübeln.“

Ergebniskrise statt Leistungsabfall

Trotz allem will Lorer die Lage nicht dramatisieren. „Für mich ist jedoch wichtig zu erkennen, dass es sich in erster Linie um eine Ergebniskrise handelt.“ Nur vereinzelt sei man chancenlos gewesen. „In den meisten Spielen und vor allem auch zum Ende der Hinrunde hin, haben wir starke Leistungen gezeigt, an die wir anknüpfen müssen.“ Der Unterschied zur Vorsaison liege vor allem im mentalen Bereich. „Vielleicht führte die gute letzte Saison bei vielen auch zu mehr Druck, was dann eben auch zu fehlender Lockerheit führen kann.“ Niederlagen, Siege und emotionale Momente

Die größte Herausforderung sei es gewesen, „trotz der Vielzahl an Niederlagen die Moral hochzuhalten“. Lorer hebt hervor, „wie die Mannschaft zusammengestanden ist und hart gearbeitet hat“. Bittere Momente gab es dennoch reichlich. Ergebnislich sticht das „0:8 gegen Ehningen“ heraus, ebenso das „3:6 gegen Neuhausen“, obwohl der MTV einen 0:2-Rückstand in eine 3:2-Führung gedreht hatte.