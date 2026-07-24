Möbel-Wiemer-Cup: Teilnehmer kurzfristig gesucht

– Foto: Thorsten Zelinski

Nachdem in der vergangenen Woche der ambitionierte Landesligist SC Neheim das höherklassig besetzte Feld gewonnen hat, tritt morgen der Veranstalter in Erscheinung. Der SV Hilbeck trifft auf die A-Ligisten SV Westfalia Rhynern II und SC Sönnern. Die vierte Mannschaft im Bunde musste aus personellen Gründen absagen, für die nun Ersatz gesucht wird.

Gespielt wird am morgigen Samstag ab 12 Uhr auf der Anlage des SV Hilbeck. Drei 30-Minuten-Partien stehen auf dem Programm.

Interessierte Mannschaften von der Bezirksliga bis zur Kreisliga B können sich bei Turnierveranstalter Dieter Bethlehem unter 0170/4409651 melden.