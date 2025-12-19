Möbel-Cup: Wer macht die ersten Schritte Richtung Masters-Cup?

Am vergangenen Wochenende sicherte sich die Spielvereinigung BISON als letzter Verein einen Startplatz für die drei Qualifikationsturniere zum 36. Masters-Cup. Beim ersten duellieren sich die zehn stärksten Mannschaften aus der Stadt Cuxhaven und der naheliegenden Region ab dem heutigen Freitag in der Sporthalle Lamstedt.

Aufgeteilt wurden die Team in zwei Fünferstaffeln. Los geht es ab 19.00 Uhr mit der Gruppe A, die vom Bezirksligisten TSV Altenwalde angeführt wird. Eine gewichtige Rolle wollen auch der TSV Geversdorf sowie die im Vorjahr bei den Qualifikationsturnieren auftrumpfenden Sportfreunde Sahlenburg spielen. Dazu stoßen der TSV Otterndorf sowie die neuformierte SG Am Dobrock, die im ersten Halbjahr nach der Gründung eine sehr gute Figur in der Kreisliga abgab.

Der Samstag wird zunächst Cuxhaven-geprägt sein. Ab 17.00 Uhr beginnen nämlich die Begegnungen der Gruppe B. Dort treten neben Titelverteidiger Rot-Weiss Cuxhaven, der sowohl die letzte Auflage des Möbel- als auch des Masters-Cups gewann, auch Bezirksliga-Spitzenreiter FC Cuxhaven sowie der in der Kreisliga von der Spitze grüßende und mit viel Routine ausgestattete Duhner SC an. Ausrichter TSV Lamstedt sowie die Spielvereinigung BISON als Sieger des ersten Qualifikationsturniers wollen die favorisierten Teams herausfordern.