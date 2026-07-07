Modus, Termine & Teams: Die 19 Gruppen des Kreispokals stehen fest 18 von 19 Gruppen im Kreis Neumarkt/Jura angeführt von Kreisliga-Teams +++ vier Bezirksliga-Teams steigen im Achtelfinale ein von pm/btfm · Heute, 14:20 Uhr · 0 Leser

Doublesieger! Der FC Wendelstein krönte sich zum Kreispokalsieger und zum Meister der Bezirksliga Mittelfranken Süd. – Foto: Steven Pawlowicz

Die Einteilung des Kreispokals im Kreis Neumarkt/Jura steht und damit die 19 Gruppen, die in den kommenden Wochen die Teilnehmer der 1. Hauptrunde des Kreispokals ausmachen. 18 der 19 Gruppen werden von Teams der Kreisliga angeführt. Ansonsten wird das Teilnehmerfeld von Kreisklassisten und A-Klassisten ergänzt.

Nicht mit an Bord sind die Mannschaften, die im Gemeindepokal Berching oder Burgthann oder im Stadtpokal Altdorf an den Start gehen. Auch dort werden jeweils Tickets für die 1. Runde der Hauptrunde des Kreispokals ausgespielt. Hier geht's direkt zu allen Gruppen des Toto-Pokals im Kreis Neumarkt/Jura. Die ersten drei Spieltag der Gruppenrunde sind für den 26. Juli um 15 Uhr, dem 29. Juli um 19 Uhr und für den 2. August um 15 Uhr angesetzt. Finale des Kreispokals findet am 6. Mai 2027 statt: Finalisten stehen bereits im Oktober 2026 fest Im Anschluss an die große Vorrunden-Phase treffen die 19 Gruppensieger und die Sieger in Berching, Burgthann und Altdorf aufeinander. Aufgefüllt wird das Teilnehmerfeld mit den besten Gruppenzweiten. Die erste Hauptrunde des Kreispokals soll entweder am 12. August oder am 19. August jeweils um 18:30 ausgetragen werden.

Von den 24 Mannschaften qualifizieren sich zwölf für das Achtelfinale des Kreispokals, in das mit dem TSV Heideck, dem SV Alesheim, dem SV Lauterhofen und dem FC Ezelsdorf auch vier Bezirksliga-Teams einsteigen. Das Achtelfinale soll am Mittwoch dem 26. August um 18:15 Uhr steigen. Im Anschluss folgen das Viertelfinale (2. September, 18 Uhr), das Halbfinale (3. Oktober um 16 Uhr) und das Pokalfinale (6. Mai 2027 um 17 Uhr), bei dem sich in der Saison 2026 der Landesliga-Aufsteiger Wendelstein gegen Alesheim durchgesetzt hat. Der Sieger des Kreispokals qualifiziert sich wie die anderen 21 Kreispokalsieger in Bayern direkt für den BFV-Totopokal.