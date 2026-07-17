Modus-Revolution nach Königsklassen-Vorbild!

Das Warten hat bald ein Ende: Zum Auftakt der neuen Spielzeit brennen alle Mannschaften darauf, die ersten Punkte einzufahren. Gespielt wird ab sofort im revolutionierten System der Champions League, bei dem alle 40 Teams in einer einzigen, riesigen Gesamttabelle um das Überleben kämpfen. Weil die Paarungen komplett ausgelost werden, bestreitet jede Mannschaft exakt 12 Heim- und 12 Auswärtsspiele. Die Dramatik des neuen Modus ist historisch: Die ersten drei Teams steigen direkt auf, während die drei nächstplatzierten Mannschaften in der Relegation um den Aufstieg kämpfen. Am anderen Ende der Tabelle droht fast der halben Liga der Absturz, denn 9 Teams müssen direkt runter und weitere 10 Vereine müssen in die nervenaufreibende Abstiegsrelegation. Zum Start begegnen sich alle Kontrahenten noch völlig unvoreingenommen auf Augenhöhe.

Den emotionalen Startschuss liefert am Freitagabend das Flutlicht-Duell im Hans-Bayer-Stadion zwischen dem SV Lohhof und dem TSV Gräfelfing, bei dem die Gastgeber sofort den Heimvorteil nutzen wollen.

Weiter geht es dann am Samstag, wenn der SC Grüne Heide Ismaning den SV Olympiadorf München auf dem Hauptplatz empfängt. Fast zeitgleich rollt der Ball beim Duell zwischen der Reserve des TSV 1865 Dachau und dem TSV Ebersberg im Stadion an der Jahnstraße. Nur Minuten später kämpfen der TSV Ottobrunn und der TSV München 1954 am Haidgraben um den ersten Dreier. Am späten Nachmittag folgen die Partien der Zweitvertretung des TSV Eintracht Karlsfeld gegen den SV Waldeck Obermenzing II sowie das Aufeinandertreffen zwischen dem TSV Steinhöring und dem TSV Allach München.

Gelingt am Sonntag der absolute Traumstart?

Der Sonntag bringt zum Abschluss des Spieltags ein echtes Mammutprogramm an packenden Begegnungen. Den Auftakt machen mittags der TSV Trudering gegen den TSV Neuried in der Feldberg-Arena sowie zeitgleich der SV Gartenstadt Trudering gegen den SV Günding. Nur wenig später empfängt der SV Weichs auf seinem Hauptplatz den SV Zamdorf 1974.

Am frühen Nachmittag folgen gleich drei Duelle Schlag auf Schlag: Der TSV Poing fordert den TSV 1860 München III heraus, der TSV Waldtrudering trifft im Stadion Paul Festung auf den FC Neuhadern München und der TSV Großhadern bittet den FC Stern München zum Tanz. Kurz darauf stehen sich die Reserve des FC Schwabing 56 und der SV Sulzemoos gegenüber, während parallel die SpVgg 1906 Haidhausen gegen den TSV Grasbrunn-Neukeferloh um Punkte kämpft.

In der großen Finalrunde des Sonntags wird es ab 15 Uhr richtig heiß: Der SC Baldham-Vaterstetten empfängt den FSV Harthof München und der SV Akgüney Spor München duelliert sich mit dem FC Fürstenried. Zur selben Zeit fordert die DJK Pasing den TSV Oberpframmern heraus, während der TSV Moosach-Hartmannshofen in der Lechelarena die U23 des SV Untermenzing bittet. Abgerundet wird der Tag durch die Partien des TSV München-Solln gegen den FC Teutonia München an der Herterichstraße sowie das Duell der SpVgg Feldmoching gegen den SV Helios-Daglfing.