Modus, Losfee, Teilnehmer: Die Auslosung der ersten Landespokal-Runde

Am Montagnachmittag lost der Fußballverband Sachsen-Anhalt (FSA) die Paarungen der ersten Hauptrunde im dachbleche24-Landespokal aus (live auf Youtube und im FuPa-Liveticker). Wir geben vorab ein Einblick in den angepassten Modus, stellen die Losfee vor und blicken auf die Mannschaften, die um 17 Uhr im Lostopf landen.

Im Vergleich zum Vorjahr gibt es eine Neuerung: Die 14 Vertreter der Kreis- und Stadtfachverbände landen bei der Auslosung in ihren Bereichen Nord und Süd jeweils noch in einem separaten Topf. "Zuerst wird aus dem Bereich Nord aus dem Lostopf 1 ein Kreis-/Stadtpokalsieger (Teilnehmer) gezogen und dann jeweils ein höherklassiger Verein aus dem Lostopf 2 zugeordnet", heißt es in der Ausschreibung des FSA zum Prozedere. So steht fest, dass jeder Vertreter der Kreispokal-Wettbewerbe auf einen höherklassigen Kontrahenten trifft.

Losfee

Mit Eric Weisbach nimmt einer der prominentesten Schiedsrichter aus Sachsen-Anhalt die Ziehung der ersten Hauptrunde vor. Der 28-Jährige aus Halle leitet Partien in der 2. Bundesliga. Zum Saisonauftakt am Wochenende war der Unparteiische des TSV Leuna etwa bei der Partie zwischen der SV Elversberg und dem 1. FC Nürnberg (1:0) im Einsatz. Nun will Weisbach nicht nur an der Pfeife, sondern auch am Lostopf ein glückliches Händchen beweisen.

Teilnehmer

Noch stehen nicht alle Teams fest, die in der ersten Hauptrunde des dachbleche24-Landespokals der Saison 2025/26 an den Start gehen werden. Grund dafür sind die noch ausstehenden Partien der Ausscheidungsrunde, die am bevorstehenden Wochenende über die Bühne gehen. So landet etwa ein Los mit der Aufschrift "Sieger Union Schönebeck/VfB Ottersleben" im Lostopf.

Die Partien der Ausscheidungsrunde

Union Schönebeck - VfB Ottersleben

SV Arminia Magdeburg - FSV Saxonia Tangermünde

TSV Leuna - SV Blau-Weiß Farnstädt

1. FC Zeitz - SG Blau-Weiß Brachstedt

Der klassenhöchste Teilnehmer - Regionalligist Hallescher FC - bekommt in der ersten Runde ein Freilos. Alle weiteren Teams müssen ran. Das Feld besteht demnach aus fünf Oberligisten, 16 Verbandsligisten, 27 Landesligisten (von den insgesamt 31 Teams scheiden noch vier in der Ausscheidungsrunde aus) sowie 14 Vertretern der Kreispokal-Wettbewerbe

Regionalliga Nordost (1)

Hallescher FC

Oberliga Süd (5)

1. FC Lok Stendal

VfB Germania Halberstadt

SG Union Sandersdorf

FC Einheit Wernigerode

VfL Halle 96

Verbandsliga (16)

SV Blau-Weiß Zorbau

SG Rot Weiß Thalheim

BSV Halle-Ammendorf

SV Westerhausen

SV Dessau 05

SSC Weißenfels

1. FC Bitterfeld-Wolfen

VfB 1906 Sangerhausen

VfB Merseburg

SV Blau Weiß Dölau

SV Fortuna Magdeburg

SC Bernburg

FSV Barleben

Haldensleber SC

SSV Havelwinkel Warnau

SV Eintracht Emseloh

Landesliga (27 von 31)

Sieger Union Schönebeck/VfB Ottersleben

Sieger SV Arminia Magdeburg/FSV Saxonia Tangermünde

Sieger TSV Leuna/SV Blau-Weiß Farnstädt

Sieger 1. FC Zeitz/SG Blau-Weiß Brachstedt

SV 09 Staßfurt

SSV 80 Gardelegen

FSV Grün-Weiß Ilsenburg

Osterburger FC

SV Stahl Thale

TuS Schwarz-Weiß Bismark

Ummendorfer SV

SV 08 Baalberge

SV Preussen Schönhausen

SV Irxleben

Oscherslebener SC

CFC Germania

FC Grün-Weiß Piesteritz

FSV Bennstedt

SG 1948 Reppichau

SV Edelweiß Arnstedt

SV Rot-Weiß Kemberg

TSV Blau-Weiß Brehna

SC Naumburg

Turbine Halle

TSV Rot-Weiß Zerbst

VfB Gräfenhainichen

LSG Lieskau

Kreispokal-Vertreter (14)

Möringer SV (Landesklasse)

SV Eintracht Salzwedel (Landesklasse)

Dessauer SV 97 (Landesklasse)

SV Friedersdorf (Landesklasse)

TSV Großkorbetha (Landesklasse)

Ohrekicker Wolmirstedt (Kreisoberliga)

SV Eintracht Osterwieck (Landesklasse)

Burger BC (Landesklasse)

MSV Eisleben (Landesklasse)

SG Einheit Halle (Stadtoberliga)

TuS 1860 Magdeburg-Neustadt (Landesklasse)

Sportring Mücheln (Landesklasse)

SV Plötzkau (Landesklasse)

SV Allemannia Jessen (Landesklasse)

__________________________________________________________________________________________________

Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.

Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: www.fupa.net/fupaner/anmelden

____________________

➡ Du hast auch Lust, aktiv bei FuPa mitzuwirken? Hier geht es direkt zur Anmeldung. Für die ersten Schritte hilft die folgende Anleitung. Unser System ist selbsterklärend, sollten dennoch Fragen auftauchen, melde dich jederzeit gerne bei uns oder schau schnell in unserem Hilfebereich nach dem betreffenden Thema in der Suche.

💯 Du kannst dir sogar vorstellen, regelmäßig mehr Daten zu pflegen und so die Amateurfußball-Community noch weiter zu unterstützen, dann werde Ligaleiter und sorge unter anderem dafür, dass es eine Elf der Woche und noch mehr vollständige Statistiken gibt: So wirst du Ligaleiter - es ist ganz einfach!

🎥 Du willst die Spiele deines Vereins in Bild oder Video festhalten, um damit die mediale Strahlkraft zu erweitern? FuPa bietet dir dafür die Plattform! Schnappschüsse der Partien können ganz einfach als Bildergalerie hochgeladen werden - je mehr und je hochwertiger die Qualität, desto besser. FuPa.tv bietet außerdem die Möglichkeit, die eigenen Partien zu filmen. Alles was es dazu braucht: Stativ und Handy(kamera)!