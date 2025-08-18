Modus, Losfee, Lostöpfe: Die Auslosung der zweiten Landespokal-Runde

Nach dem vollen Landespokal-Programm am Wochenende werden schon am Montagabend die Paarungen der zweiten Hauptrunde gezogen. Ein ehemaliger Zweitliga-Profi übernimmt um 18 Uhr (live auf dem Youtube-Kanal des FSA) die Auslosung des dachbleche24-Landespokals. Wie der Modus aussieht und welche Teams in den Lostöpfen landen.

Wie schon in Runde eins findet die Auslosung nach einer regionalen Unterteilung statt. Sieben Paarungen werden aus dem Nord-Lostopf, neun Partien aus dem Süd-Lostopf gezogen. Erneut landen dabei die Stadt- und Kreispokal-Vertreter jeweils noch in einem separaten Lostopf - und erfahren so zuerst ihre (in jedem Fall höherklassigen) Gegner. Duelle unter Kreispokal-Vertretern sind damit ausgeschlossen. Weiterhin gilt: Unterklassige Mannschaften haben das Heimrecht.

Nach dem aktuellen Zweitliga-Schiedsrichter Eric Weisbach in der ersten Runde lost ein ehemaliger Zweitliga-Kicker die 16 Partien in Hauptrunde zwei. Dennis Mast tritt am Montagabend in Magdeburg an den Lostopf. Insgesamt 22 Mal stand der Mittelfeldspieler für den Karlsruher SC und den DSC Arminia Bielefeld im deutschen Unterhaus auf dem Rasen. Zum Spielerprofil:

>> Dennis Mast

Seinen Durchbruch schaffte der 33-Jährige einst beim Halleschen FC, mit dem er 2012 den Drittliga-Aufstieg schaffte sowie 2011 und 2012 selbst den Landespokal in Sachsen-Anhalt gewann. Nach den Stationen in Karlsruhe und Bielefeld führte sein Weg über den Chemnitzer FC und die Würzburger Kickers im Jahr 2019 noch für zwei Spielzeiten zum HFC zurück. In den letzten vier Jahren lief Mast dann für die BSG Chemie Leipzig in der Regionalliga Nordost auf.

Teilnehmer

Mit dem Titelverteidiger steigt in der zweiten Hauptrunde auch die letzte Mannschaft in den Wettbewerb ein. Der Hallesche FC ist als Regionalligist zugleich der klassenhöchste Vertreter. Fünf Oberligisten, zehn Verbandsligisten, elf Landesligisten und fünf Landesklasse-Teams vervollständigen das Feld.

Regionalliga Nordost (1)

Hallescher FC (Süd-Lostopf)

NOFV-Oberliga Süd (5)

VfB Germania Halberstadt (Nord)

FC Einheit Wernigerode (Nord)

1. FC Lok Stendal (Nord)

VfL Halle 96 (Süd)

SG Union Sandersdorf (Süd)

Verbandsliga (10)

SSV Havelwinkel Warnau (Nord)

SC Bernburg (Nord)

SV 1890 Westerhausen (Nord)

FSV Barleben (Nord)

SV Blau-Weiß Dölau (Süd)

SV Eintracht Emseloh (Süd)

SV Dessau 05 (Süd)

1. FC Bitterfeld-Wolfen (Süd)

SV Blau-Weiß Zorbau (Süd)

SSC Weißenfels (Süd)

Landesliga (11)

SV Preussen Schönhausen (Nord)

SSV 80 Gardelegen (Nord)

SV Irxleben (Nord)

SV 09 Staßfurt (Nord)

SV 08 Baalberge (Nord)

VfB Ottersleben (Nord)

LSG Lieskau (Süd)

SV Rot-Weiß Kemberg (Süd)

Turbine Halle (Süd)

SV Blau-Weiß Farnstädt (Süd)

CFC Germania (Süd)

Landesklasse (5)

Burger BC (Nord)

Sportring Mücheln (Süd)

Dessauer SV 97 (Süd)

SV Allemannia Jessen (Süd)

SV Plötzkau (Süd)

Übertragung

Wie üblich überträgt der Fußballverband Sachsen-Anhalt die Auslosung am Montagabend um 18 Uhr live auf seinem offiziellen Youtube-Kanal im Stream. Außerdem bietet FuPa Sachsen-Anhalt wieder einen Liveticker der Auslosung an.



