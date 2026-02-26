Modus-Check: So funktioniert die Tabellenteilung in Dänemark

– Foto: Pressefoto-Bildredaktion Eibne

Hier ist ein Überblick über das dänische "Split-System", das für maximale Spannung und finanzielle Tragweite sorgt.

Das System der Superliga ist darauf ausgelegt, die Anzahl der bedeutungslosen Spiele im Tabellenmittelfeld zu minimieren. Nach Abschluss der regulären Saison (jeder gegen jeden in Hin- und Rückspiel) wird die Tabelle in der Mitte gespalten:

Der Clou: Alle Punkte und Tore aus den ersten 22 Spielen werden vollständig mitgenommen. Es gibt keinen Reset, aber die Leistungsdichte ist nun enorm hoch, da nur noch Top-Teams gegeneinander antreten.

Die Teams auf den Plätzen 1 bis 6 bilden die Elite-Gruppe. Sie spielen in einer erneuten Hin- und Rückrunde (weitere 10 Spieltage) den dänischen Meister sowie die Teilnehmer an der Champions League und Europa League aus.

Die Qualifikationsrunde (Kvalifikationsspil)

Die Vereine auf den Plätzen 7 bis 12 kämpfen in einer eigenen Zehner-Runde gegen den Abstieg.

Abstiegskampf: Die beiden letztplatzierten Teams (Platz 11 und 12 der Gesamtabrechnung nach den Zusatzspielen) steigen direkt in die 1. Division ab.

Die "Hintertür" nach Europa für das Team, das auf Platz 7 landet (also die Abstiegsrunde gewinnt): Es erhält die Chance, in einem alles entscheidenden Play-off-Spiel gegen den Dritt- oder Viertplatzierten der Meisterschaftsrunde um ein Ticket für die UEFA Conference League zu spielen.

Tag der Abrechnung: Warum der 22. Spieltag über Schicksale entscheidet

In der aktuellen Tabelle der Saison 2025/26 zeigt sich die unbarmherzige Natur dieses Formats. Für Vereine wie den FC Kopenhagen, der aktuell um den Einzug in die Top-6 bangt, geht es um weit mehr als Prestige. Ein Abrutschen in die untere Tabellenhälfte bedeutet:

Finanzielle Einbußen: Keine Heimspiele gegen attraktive Top-Gegner (weniger Ticketing).

TV-Gelder: Die Vermarktungserlöse für die Meisterschaftsrunde sind signifikant höher.

Transfermarkt: Spieler in der Meisterschaftsrunde stehen international deutlich stärker im Schaufenster.

„Es ist der brutalste Modus in Europa“, kommentieren dänische Experten. „Wer am 22. Spieltag auf Platz 7 steht, kann eine noch so gute Resthistorie haben – die Chance auf die Meisterschaft ist ab diesem Moment mathematisch erloschen.“